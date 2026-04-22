ЄС розділився через Україну: про що говорить пропозиція «тіньового членства»

Спочатку вийшла стаття Financial Times із посиланням на європейських чиновників у якій зазначалося, що Франція та Німеччина просувають нову модель зближення України з Європейським Союзом, яка передбачає часткову інтеграцію без надання ключових прав повноцінного членства. Про це повідомляє. По факту "тіньове членство" в ЄС. А сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи перебіг євроінтеграції, чітко заявив, що Україна не розглядає варіант поетапного чи полегшеного вступу до Європейського Союзу, проте демонструє прискорені темпи виконання всіх необхідних реформ. Про що говорить така позиція деяких країн ЄС? Чому всередині ЄС все ще немає консенсусу щодо членства України у блоці? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова зазначила, справа у тому, що багатьом здається, що питання по євроінтеграції вже домовлене і усталене.

"Насправді, з цього питання дійсно триває діалог, і схоже, що він буде непростим і займе ще певний період часу. Пропозиції з боку Німеччини і Франції говорять про те, що пошук варіантів для залучення інтеграції України в середині Європейського Союзу йде. Одностайності і єдності з цього питання немає. Достатньо подивитися на свіжу риторику Петера Мадяра, який заявив, що воююча країна стати членом Європейського Союзу не може. Він, схоже за все, не просто виголошує якісь політичні промови, а спирається на позицію свого електорату. І схожі думки можуть бути присутні у риториці інших європейських політиків. А це означає, що одностайності по питаннях України наразі немає. Тому або цей процес буде дійсно затягуватися у часі, або потрібно буде шукати якісь поступки", – зазначила Олександра Решмеділова.

Щодо заяви Києва, то, за словами експерта, вона теж є показовою. Україна вже певним чином не просто втомилася від різних відтягувань, відтерміновань, а вже хоче артикулювати власну позицію, відстоювати власні інтереси. Тому на цьому шляху буде з'являтися додатковий пошук компромісних рішень.

"І я певна, що так чи інакше Україна буде певним прецедентом всередині Європейського Союзу, тому що жодна з країн-членів Європейського Союзу подібний шлях не проходила і у подібних умовах не знаходилася. А це означає, що Україна буде мати унікальну ситуацію, а можливо і унікальний якийсь пакет", – констатувала експерт.

Політолог Володимир Цибулько так прокоментував ситуацію:

"Публікація "Financial Times" про “часткову інтеграцію” – це сигнал не про “примхи Києва”, а про обережність ключових столиць ЄС. Ініціативи з боку Франції та Німеччини – це спроба уникнути швидких рішень щодо повноправного членства, які тягнуть за собою великі політичні й фінансові зобов’язання".

Експерт продовжує, заява Андрія Сибіги про відмову від “полегшеного вступу” – це радше про небажання України погоджуватись на статус гравця другого ешелону. Київ наполягає: або повноцінні правила гри, або немає сенсу в декоративних форматах.

"Твердження, що Україна “уникає ЄС через страх виборів”, виглядає політичною інтерпретацією, а не доведеним фактом. Насправді ж проблема – у відсутності консенсусу всередині ЄС: частина країн бачить Україну як безпековий актив, інші, як складний виклик для внутрішнього балансу Союзу. Саме тут і проходить головна лінія напруги. Адже з вступом України вага країн Центральної і Східної Європи у Європарламенті перевищить вагу країн Старої Європи", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

