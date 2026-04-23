ЄС запускає нове розширення: яка країна першою після паузи виходить на фінішну пряму

Європейський Союз фактично розблокував процес розширення: у Брюсселі створюють робочу групу для підготовки договору про вступ Чорногорії. Цей крок привітала єврокомісарка з розширення Марта Кос, наголосивши, що подібна робота розпочинається вперше з 2013 року.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За її словами, рішення є знаковим і свідчить про реальний прогрес країни-кандидата. Кос також звернулася до прем’єр-міністра Мілойко Спаїч, підкресливши: перспектива членства для Чорногорії вже набуває конкретних обрисів.

У Європейському Союзі розглядають цей крок як потужний сигнал не лише для Подгориці, а й для інших кандидатів – реформи дають результат і можуть прискорити інтеграцію.

Чорногорія разом із Албанією наразі вважається головним претендентом на вступ до ЄС. Востаннє блок розширювався у 2013 році, коли до нього приєдналася Хорватія.

Переговорний процес Чорногорії вже досяг значного прогресу: країна закрила 14 із 35 переговорних розділів, які охоплюють ключові сфери – від податкової політики до екології. Це дозволяє експертам говорити про реальну можливість членства вже в найближчі роки.

Водночас у Брюсселі наголошують: фінальний успіх залежатиме від темпів реформ та здатності Чорногорії виконати всі вимоги ЄС. Але сам факт запуску підготовки угоди про вступ свідчить – ера паузи в розширенні Євросоюзу може завершуватися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спочатку вийшла стаття Financial Times із посиланням на європейських чиновників у якій зазначалося, що Франція та Німеччина просувають нову модель зближення України з Європейським Союзом, яка передбачає часткову інтеграцію без надання ключових прав повноцінного членства. Про це повідомляє. По факту "тіньове членство" в ЄС. А сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи перебіг євроінтеграції, чітко заявив, що Україна не розглядає варіант поетапного чи полегшеного вступу до Європейського Союзу, проте демонструє прискорені темпи виконання всіх необхідних реформ. Про що говорить така позиція деяких країн ЄС? Чому всередині ЄС все ще немає консенсусу щодо членства України у блоці? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.



