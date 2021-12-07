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ЕС заявил о дефиците радиоизотопов: как это повлияет на лечение рака

Европа может столкнуться с дефицитом ключевых материалов для диагностики и лечения рака

сегодня, 18:18
Автор:

Карина Ожерельева
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Европейский Союз может столкнуться с дефицитом радиоактивных изотопов, которые являются ключевыми для диагностики ряда заболеваний и лечения рака. Об этом сообщает Reuters.

ЕС заявил о дефиците радиоизотопов: как это повлияет на лечение рака

Флаг Европейского Союза - фото из открытых источников

ЕС является крупнейшим в мире производителем молибдена-99, радиоизотопа, который используется в 80% всех процедур ядерной медицины во всем мире, включая сканирование изображений для выявления сердечных заболеваний и терапию для уничтожения раковых клеток, свидетельствуют данные ЕС.

Но производство молибдена-99 в основном зависит от стареющих ядерных реакторов, расположенных в Нидерландах и Бельгии.

"Не заменяя ныне устаревшую европейскую производственную инфраструктуру, ЕС будет зависеть от иностранных поставок. Это потенциально может повлечь за собой серьезный дефицит радиоизотопов и поставить под угрозу доступ к жизненно важным методам лечения для всех европейских граждан ", – сказал Майкл Стиббе, заместитель постоянного представителя Нидерландов во время публичного заседания встречи министров здравоохранения ЕС в Брюсселе.

Майкл Стиббе призвал ЕС помочь в финансировании для перехода на новые реакторы. Призыв Нидерландов поддержали представители других стран ЕС, в частности, Германия и Бельгия.

"По мере того, как европейские исследовательские реакторы приближаются к своему "концу жизни", неопределенность долгосрочной непрерывной поставки радиоизотопов может привести к нестабильности, что принесет пользу внешним конкурентам, которые смогут воспользоваться возможностью", – говорится в документе Европейской комиссии.

Ожидаемое падение производства в ЕС усиливается скорым ростом спроса на радиоизотопы, сказал голландский представитель.

"Недостаточность в этой сфере демонстрирует также тот факт, что цены на эти изотопы в некоторых случаях выросли на 300%", — сказал министр здравоохранения Словении Янез Поклукарь.

В конце октября Европейская комиссия также предупредила экспертов по здравоохранению ЕС о возможной нехватке в следующем году йода-131, еще одного радиоизотопа, важного для диагностики и лечения нескольких заболеваний.

Как сообщали ранее "Комментарии", государства Европейского Союза потратили на оборону в общей сложности на 5% больше, чем в 2019 году.


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-may-face-shortage-key-materials-diagnostics-cancer-treatments-2021-12-07/
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