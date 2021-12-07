ЕС заявил о дефиците радиоизотопов: как это повлияет на лечение рака

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Карина Ожерельева
Европейский Союз может столкнуться с дефицитом радиоактивных изотопов, которые являются ключевыми для диагностики ряда заболеваний и лечения рака. Об этом сообщает Reuters.
Флаг Европейского Союза - фото из открытых источников
ЕС является крупнейшим в мире производителем молибдена-99, радиоизотопа, который используется в 80% всех процедур ядерной медицины во всем мире, включая сканирование изображений для выявления сердечных заболеваний и терапию для уничтожения раковых клеток, свидетельствуют данные ЕС.
Но производство молибдена-99 в основном зависит от стареющих ядерных реакторов, расположенных в Нидерландах и Бельгии.
Майкл Стиббе призвал ЕС помочь в финансировании для перехода на новые реакторы. Призыв Нидерландов поддержали представители других стран ЕС, в частности, Германия и Бельгия.
Ожидаемое падение производства в ЕС усиливается скорым ростом спроса на радиоизотопы, сказал голландский представитель.
В конце октября Европейская комиссия также предупредила экспертов по здравоохранению ЕС о возможной нехватке в следующем году йода-131, еще одного радиоизотопа, важного для диагностики и лечения нескольких заболеваний.
Как сообщали ранее "Комментарии", государства Европейского Союза потратили на оборону в общей сложности на 5% больше, чем в 2019 году.
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