ЄС чекає на вирішальний тиждень у спробі захистити Україну: що може змінитися

Європейський Союз вступає в один із найнапруженіших і доленосніших тижнів, намагаючись одночасно захистити Україну від "мирного плану", що нав'язується Вашингтоном і Москвою, і зберегти механізм так званого репараційного кредиту для Києва. Про це повідомляє Politico.

За оцінкою видання, найближчими днями стануть серйозним тестом для єдності та політичної волі європейських лідерів. Вже сьогодні вони мають намір використати всі дипломатичні важелі, обговорюючи параметри можливого врегулювання на зустрічах із президентом України Володимиром Зеленським та представниками США у Берліні.

Паралельно у Брюсселі глави МЗС та дипломати ЄС намагаються подолати опір низки країн-членів, які виступають проти використання заморожених російських активів для підтримки України. Кульмінацією стане саміт усіх 27 лідерів ЄС, запланований на четвер, який у Брюсселі називають одним із найважливіших за останні роки.

Джерела Politico наголошують, що європейські чиновники сприймають ситуацію як критичну для майбутнього союзу. В рамках останньої спроби "дипломатії в останній момент" у Берліні можуть відбутися переговори за участю лідерів Великобританії, Німеччини та, можливо, Франції, а також представників команди Дональда Трампа – Джареда Кушнера та спецпосланця Стіва Уіткоффа.

Особливе напруження викликає питання окупованих Росією українських територій. США, за даними видання, наполягають на територіальних поступках та пропонують створити там демілітаризовану "вільну економічну зону" за участю американського бізнесу. Україна відкинула цей варіант, а європейські столиці наголошують: будь-які обговорення територій неможливі без чітких гарантій безпеки для Києва.

Ситуацію ускладнює позиція Бельгії, Італії та Чехії, які критикують план використання близько 185 млрд. євро російських активів. Хоча формально блокуючої меншини немає, публічні розбіжності підривають надії Єврокомісії на швидке вирішення. При цьому альтернативних варіантів фінансування, за словами джерел, наразі не існує.

У Брюсселі визнають: рішення щодо російських активів стане визначальним не лише для України, а й для ролі ЄС у світовій політиці.

