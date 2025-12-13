Трамп хочет, чтобы Украина уступила РФ территорию: чем ответил Киев и какой документ передал США

Украина представила в Вашингтоне собственный мирный план, который напрямую противоречит предложению президента США Дональда Трампа о территориальных уступках ради прекращения войны. Согласно документу, опубликованному The New York Times, Киев настаивает на сохранении контроля над всеми удерживаемыми территориями и требует юридически обязательных гарантий безопасности от США и европейских партнеров.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Европейские дипломаты и западные чиновники, ознакомившиеся с украинским планом, отмечают, что он стал ответом на 28-пунктовый план Трампа, обнародованный три недели назад, который вызвал критику в Европе за близость к требованиям Москвы. Украинский документ включает 20 пунктов и, по мнению дипломатов, вряд ли будет приемлем для Кремля. В Киеве считают, что уступки большего объема означали бы фактическое вознаграждение агрессора.

Ключевые элементы плана Трампа, которые украинская сторона сочла неприемлемыми, в документе отсутствуют. В частности, сохраняется контроль Украины над районами на востоке страны, которые Трамп предлагал передать России. Кроме того, Киев отказался от требования США зафиксировать отказ от вступления в НАТО, при этом сохранив принцип "открытых дверей", признавая, что членство страны может быть заблокировано.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинский план состоит из трех документов: о послевоенном восстановлении страны, о юридически обязательных гарантиях безопасности и о помощи на случай повторной агрессии. Он подчеркнул, что новые гарантии должны быть существенно сильнее Будапештского меморандума 1994 года, нарушенного Россией.

По словам Зеленского, американские переговорщики уже настаивают на изменениях, в том числе предлагают создать "свободную экономическую зону" на подконтрольной Украине части Донбасса без присутствия войск обеих стран. Президент выразил скептицизм относительно этой идеи, поскольку она не предусматривает полного вывода российских сил из региона.

Украинский документ демонстрирует твердую позицию Киева и его стремление обеспечить долгосрочную безопасность, сохранив территориальную целостность и минимизируя компромиссы с агрессором.

Читайте также на портале "Комментарии" — стало окончательно ясно, готовы ли США дать Украине гарантии по 5 статье НАТО с юридической силой.



