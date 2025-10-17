Еще одна страна ЕС хочет помочь Венгрии в организации встречи Путина и Трампа

Словакия поддерживает запланированную встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Братислава уже сейчас хочет предложить любую необходимую помощь в организации. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"У меня есть множество рациональных причин, и я понимаю, почему такая встреча состоится и почему именно в Будапеште", — отметил Фицо.

При этом премьер подчеркнул, что, если результатом встречи станет мир в Украине, это будет одна из самых значимых новостей века.

Премьер обратил внимание, что его страна поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. По его словам, сейчас главным приоритетом является прекращение войны и недопущение дальнейшей эскалации конфликта. Также необходимо достижение справедливого и всеобъемлющего мира в соответствии с принципами Устава ООН.

При этом Фицо подчеркнул, что словаки хотят жить в мире и согласии со своими соседями, которыми есть украинцы. По словам Фицо, также соседи всегда должны приходить друг другу на помощь.

Также Фицо акцентировал, что Братислава поддерживает членство Украины в Евросоюзе.

"Если вы убеждены, что ваше будущее в Европейском Союзе, мы считаем, что ваше членство принесет взаимные экономические выгоды, укрепит стабильность региона и даст новый импульс нашим двусторонним отношениям", — сказал он, уточнив, что позиция Словакии по членству Украины в НАТО отличается.

Читайте также на портале "Комментарии" — может ли война в Украине перерасти в Третью мировую: Трамп шокировал заявлением.



