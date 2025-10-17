Еще одна страна ЕС хочет помочь Венгрии в организации встречи Путина и Трампа

Рубрики
Кравцев Сергей
Словакия поддерживает запланированную встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште. Братислава уже сейчас хочет предложить любую необходимую помощь в организации. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Роберт Фицо. Фото: из открытых источников
При этом премьер подчеркнул, что, если результатом встречи станет мир в Украине, это будет одна из самых значимых новостей века.
Премьер обратил внимание, что его страна поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. По его словам, сейчас главным приоритетом является прекращение войны и недопущение дальнейшей эскалации конфликта. Также необходимо достижение справедливого и всеобъемлющего мира в соответствии с принципами Устава ООН.
При этом Фицо подчеркнул, что словаки хотят жить в мире и согласии со своими соседями, которыми есть украинцы. По словам Фицо, также соседи всегда должны приходить друг другу на помощь.
Также Фицо акцентировал, что Братислава поддерживает членство Украины в Евросоюзе.
