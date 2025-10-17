Ще одна країна ЄС хоче допомогти Угорщині в організації зустрічі Путіна та Трампа

Рубрики
Кравцев Сергей
Словаччина підтримує заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті. Братислава вже зараз хоче запропонувати будь-яку необхідну допомогу в організації. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.
Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел
При цьому прем'єр підкреслив, що якщо результатом зустрічі стане мир в Україні, це буде одна з найзначніших новин століття.
Прем'єр звернув увагу, що його країна підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. За його словами, зараз головним пріоритетом є припинення війни та недопущення подальшої ескалації конфлікту. Також необхідне досягнення справедливого та всеосяжного світу відповідно до принципів Статуту ООН.
При цьому Фіцо наголосив, що словаки хочуть жити у мирі та злагоді зі своїми сусідами, якими є українці. За словами Фіцо, сусіди завжди повинні приходити один одному на допомогу.
Також Фіцо наголосив, що Братислава підтримує членство України в Євросоюзі.
