Ще одна країна ЄС хоче допомогти Угорщині в організації зустрічі Путіна та Трампа
Ще одна країна ЄС хоче допомогти Угорщині в організації зустрічі Путіна та Трампа

Роберт Фіцо заявив, що Словаччина запропонує Угорщині допомогу в організації зустрічі Трампа та Путіна

17 жовтня 2025, 16:01
Автор:
Кравцев Сергей

Словаччина підтримує заплановану зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна у Будапешті. Братислава вже зараз хоче запропонувати будь-яку необхідну допомогу в організації. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Ще одна країна ЄС хоче допомогти Угорщині в організації зустрічі Путіна та Трампа

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

"У мене є безліч раціональних причин, і я розумію, чому така зустріч відбудеться і чому саме у Будапешті", — зазначив Фіцо.

При цьому прем'єр підкреслив, що якщо результатом зустрічі стане мир в Україні, це буде одна з найзначніших новин століття.

Прем'єр звернув увагу, що його країна підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. За його словами, зараз головним пріоритетом є припинення війни та недопущення подальшої ескалації конфлікту. Також необхідне досягнення справедливого та всеосяжного світу відповідно до принципів Статуту ООН.

При цьому Фіцо наголосив, що словаки хочуть жити у мирі та злагоді зі своїми сусідами, якими є українці. За словами Фіцо, сусіди завжди повинні приходити один одному на допомогу.

Також Фіцо наголосив, що Братислава підтримує членство України в Євросоюзі.

"Якщо ви переконані, що ваше майбутнє в Європейському Союзі, ми вважаємо, що ваше членство принесе взаємні економічні вигоди, зміцнить стабільність регіону та дасть новий імпульс нашим двостороннім відносинам", — сказав він, уточнивши, що позиція Словаччини щодо членства України в НАТО відрізняється.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи може війна в Україні перерости до Третьої світової: Трамп шокував заявою.




