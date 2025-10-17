Может ли война в Украине перерасти в Третью мировую: Трамп шокировал заявлением

Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит эскалации войны в Украине до уровня глобального конфликта. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время общения с журналистами Трамп рассказал о своем недавнем телефонном разговоре с правителем России Владимиром Путиным и планах встретиться с ним в Венгрии. По его словам, переговоры имеют целью поиск путей прекращения войны.

"Я попал в эту ситуацию – не я начал эту войну. Это дело Байдена. И я пришел, и это был полный беспорядок, который привел бы к Третьей мировой войне. По моему мнению, это могло произойти. Но этого не будет", – акцентировал Дональд Трамп.

Он отметил, что намерен "спасти жизни" и способствовать миру в Европе. По его словам, администрация Байдена допустила стратегические ошибки, которые привели к полномасштабному вторжению России в Украину, тогда как во время его президентства подобной агрессии не произошло бы.

"Я делаю это, чтобы спасти души. Это все, для чего я это делаю. Я делаю это не ради нас – между нами океан. Но я хочу помочь Европе. Они хотят, чтобы война закончилась, но не могут этого сделать. А я могу", – заявил Трамп.

Отдельно американский лидер затронул тему отношений между лидерами Украины и России, назвав их "ужасными", что затрудняет организацию совместных встреч.

Дональд Трамп также подтвердил, что обсуждал с Владимиром Путиным поставки ракет "Томагавк" Украине, отметив, что российский правитель "очень не обрадовался" этой идее.

Трамп заявил, что в его стране много ракет Tomahavk, впрочем, намекнул глава Белого дома, американцам они также нужны.

"Нам тоже нужны "Томагавки" для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны", – высказался американский лидер.



