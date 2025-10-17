Может ли война в Украине перерасти в Третью мировую: Трамп шокировал заявлением

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит эскалации войны в Украине до уровня глобального конфликта. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление американский лидер сделал на пресс-конференции в Белом доме.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Во время общения с журналистами Трамп рассказал о своем недавнем телефонном разговоре с правителем России Владимиром Путиным и планах встретиться с ним в Венгрии. По его словам, переговоры имеют целью поиск путей прекращения войны.
Он отметил, что намерен "спасти жизни" и способствовать миру в Европе. По его словам, администрация Байдена допустила стратегические ошибки, которые привели к полномасштабному вторжению России в Украину, тогда как во время его президентства подобной агрессии не произошло бы.
Отдельно американский лидер затронул тему отношений между лидерами Украины и России, назвав их "ужасными", что затрудняет организацию совместных встреч.
Дональд Трамп также подтвердил, что обсуждал с Владимиром Путиным поставки ракет "Томагавк" Украине, отметив, что российский правитель "очень не обрадовался" этой идее.
Трамп заявил, что в его стране много ракет Tomahavk, впрочем, намекнул глава Белого дома, американцам они также нужны.