Еще одна страна ЕС может начать сбивать российские дроны

После атаки дронов РФ на Польшу все больше стран ЕС задумываются о собственной безопасности. Так, Сейм Литвы в срочном порядке рассмотрит предложение, которое позволит военным быстрее и проще сбивать дроны, представляющие угрозу воздушному пространству страны.

ПВО. Фото: из открытых источников

Согласно поправкам, которые правительство одобрило 17 сентября, разрешено применять военную силу против дронов, если они летят в запретной или ограниченной зоне без соблюдения соответствующих условий, ограничений или процедур.

"Эти законопроекты представляются в геополитической ситуации, когда происходят нарушения границ, и мы видим, что эти решения необходимы сейчас", – заявил спикер Сейма Юозас Олекас.

Заместитель министра национальной обороны Каролис Алекса заявил, что нужен более быстрый механизм установления запретных зон. Сейчас военные могут применять силу только против летательных аппаратов, которые использовались в качестве оружия в запретных зонах.

"Изменения позволят военным эффективнее реагировать на нарушения воздушного пространства дронами и при необходимости применять военную силу для нейтрализации угрозы, которую они представляют", — заявил Алекса.

Речь идет о времени реакции в 10 минут. Если изменения будут приняты, то гражданские БпЛА не смогут летать в объявленных запретных зонах без получения специального разрешения.

Предложения будут рассмотрены Комитетом национальной безопасности и обороны Литвы на следующей неделе.

