Ще одна країна ЄС може почати збивати російські дрони

Після атаки дронів РФ на Польщу дедалі більше країн ЄС замислюються про власну безпеку. Так, Сейм Литви в терміновому порядку розгляне пропозицію, яка дозволить військовим швидше і простіше збивати дрони, що становлять загрозу повітряному простору країни.

ППО. Фото: з відкритих джерел

Відповідно до поправок, які уряд схвалив 17 вересня, дозволено застосовувати військову силу проти дронів, якщо вони летять у забороненій чи обмеженій зоні без дотримання відповідних умов, обмежень чи процедур.

"Ці законопроекти подаються в геополітичній ситуації, коли відбуваються порушення кордонів, і ми бачимо, що ці рішення необхідні зараз", — заявив речник Сейму Юозас Олекас.

Заступник міністра національної оборони Кароліс Алекса заявив, що потрібний швидший механізм встановлення заборонених зон. Наразі військові можуть застосовувати силу лише проти літальних апаратів, які використовувалися як зброя у заборонених зонах.

"Зміни дозволять військовим ефективніше реагувати на порушення повітряного простору дронами та за необхідності застосовувати військову силу для нейтралізації загрози, яку вони становлять", — заявив Алекса.

Йдеться час реакції в 10 хвилин. Якщо зміни будуть ухвалені, то цивільні БПЛА не зможуть літати в оголошених заборонених зонах без отримання спеціального дозволу.

Пропозиції будуть розглянуті Комітетом національної безпеки та оборони Литви наступного тижня.

