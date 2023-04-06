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Еще одна страна ЕС решила полностью закрыть свои порты для российских судов

Ранее существовала лазейка в санкциях, которая позволяла некоторым российским судам заходить в болгарские порты

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Болгария решила закрыть для входа российских судов все свои порты. Эта мера вводится в рамках директивы Евросоюза о выполнении санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "PortSEurope".

Еще одна страна ЕС решила полностью закрыть свои порты для российских судов

Российские суда. Фото: из открытых источников

Запрет начнет действовать уже с 8 апреля и будет распространятся на все суда, находящиеся в российском морском регистре судоходства.


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Следует отметить, что изначально болгарские власти установили запрет на вход в свои порты для судов под российским флагом с 17 апреля прошлого года. Эта мера предусматривалась пятым пакетом общеевропейских санкций.

Однако теперь действие запрета расширяется на российские суда, которые ходят под флагами других стран. Таких в последнее время очень много, ведь Россия использует все возможные способы, чтобы обойти западные санкции.

Отметим, накануне Норвегия, которая не входит в Европейский союз, ввела против России новый пакет санкций. В целом эти ограничения соответствуют 10-му пакету санкций ЕС, утвержденному 25 февраля.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что позиция Китая по поводу военных преступлений РФ будет определять "качество отношений" стран Запада с Пекином. При этом Китай оказался одной из двух стран (вторая – давно подпевающая россиянам Эритрея), проголосовавших против расследования военных преступлений России в Украине. Как могут далее развиваться отношения ЕС и КНР? Есть ли вероятность, что европейским лидерам, зачастившим с визитами в Пекин, удастся убедить Си Цзиньпиня перестать политически и экономически поддерживать путинский режим, и уж точно не начать помогать тому военно-технологически? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.portseurope.com/russian-maritime-register-of-shipping-certified-vessels-banned-in-bulgarian-ports/
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