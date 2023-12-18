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Еще одна страна ЕС заявила, что Орбан может работать на Путина

Чешский политик Мартин Дворжак считает Виктора Орбана "троянским конем", работающим в защиту интересов России, а не Европейского Союза и Украины.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Все большее число чиновников ЕС критикует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который разрушает единство Европейского Союза, игнорирует Украину и защищает интересы России. Министр европейских дел Чехии Мартин Дворжак назвал Орбана "троянским конем" в ЕС.

Еще одна страна ЕС заявила, что Орбан может работать на Путина

Виктор Орбан и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мартин Дворжак критикует Виктора Орбана из-за его позиции по вопросу Украины.

"Сегодня Орбан является тем троянским конем, который интенсивно и, к сожалению, все более эффективно разрушает это единство и пытается показать, что мы должны игнорировать Украину", – сказал Дворжак.

Чешский чиновник указывает, что Орбан был против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, венгерский премьер блокирует выделение помощи Украине от ЕС, а вместо этого требует размораживания средств для Венгрии.

"Я думаю, что настоящее название (действий Венгрии) – шантаж. Я думаю, что настоящее название – злоупотребление правом вето не для защиты национальных интересов Венгрии, а для защиты интересов России", – утверждает Дворжак.

Напомним, что ЕС заморозил средства для Венгрии из-за нарушения правительством Орбана верховенства права и проявления высокого уровня коррупции в стране.

Кроме Мартина Дворжака, премьер-министра Венгрии также критиковал литовский политик Линас Линкявичюс, который предположил, что Виктор Орбан имеет от кого-то задачу развалить Европейский Союз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС резко раскритиковали Орбана из-за шантажа в отношении Украины.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, какой неудобный вопрос задал Виктору Орбану во время их встречи в Аргентине. Венгерский премьер так и затруднился ответить на него.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/12/18/7175752/
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