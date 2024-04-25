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Еще одна страна ЕС заявила о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста

Литва посмотрит, как поляки будут помогать Украине возвращать мужчин призывного возраста, после чего может присоединится к инициативе

сегодня, 13:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Литва может помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста. Однако сперва дождется, как эту процедуру будут проводить в Польше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает "Delfi".

Еще одна страна ЕС заявила о готовности помочь Украине в возвращении мужчин призывного возраста

Лауринас Кащюнас. Фото: из открытых источников

Министр подчеркнул, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть уехавших из страны мужчин призывного возраста. При этом министр добавил, что власти пока не рассматривают конкретные меры и следят за тем, какие решения по данному вопросу примет Польша.

"Направление правильное. В какие меры это преобразуется, наверное, пока трудно сказать. Видимо, об этом нужно будет говорить конкретно", — заявил Кащюнас.

Министр подчеркнул, что никто не будет собирать украинских мужчин и отвозить в Украину.                                                     

"Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах — это варианты, как я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, может быть, он подойдет и для Литвы", — заявил Лауринас Кащюнас.

Читайте также на портале "Комментарии" - власти Польши вполне серьезно готовы отнестись к тому, чтобы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста на Родину, чтобы они помогали своей стране в войне против России. Такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия.




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Источник: https://www.delfi.lt/ru/news/politics/ministr-oborony-litva-dolzhna-pomoch-ukraine-vernut-muzhchin-prizyvnogo-vozrasta-96409531
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