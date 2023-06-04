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Еще одна страна столкнулась с дефицитом из-за запрета экспорта из Украины

Румыны предупреждают о значительном повышении цен на сахар из-за его дефицита.

сегодня, 14:05
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Автор:

Slava Kot

С 5 июня по 15 сентября Украина не будет поставлять сахар в соседние страны, в том числе в Румынию, которая ожидает значительного дефицита этого товара. Такое решение было принято украинскими властями для обеспечения внутреннего рынка сахаром. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Observator News.

Еще одна страна столкнулась с дефицитом из-за запрета экспорта из Украины

Украинский сахар. Фото из открытых источников

Крупнейшим импортером украинского сахара в ЕС оказалась соседняя Румыния. Экспорт сахара в эту страну составлял 30% от общего экспорта украинского товара в страны Европейского Союза.


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Акционер сахарного завода в Лудуше Михаэла Неагу рассказала, что Румыния имела большой контракт с украинским предприятием на 15 тыс. тонн сахара на июль, однако из-за запрета правительства Украины он не может быть реализован, что приведет к его дефициту.

"Два месяца мы уже не сможем поставлять товар. Покупателям следует ожидать повышения цен. Товаров очень мало", – отметила Михаэла Неагу.

Оказывается, что в период с октября 2022 по апрель 2023 Румыния импортировала из Украины около 85 тыс. тонн сахара, что в 26 раз больше чем в прошлом году.

В настоящее время Румыния имеет только два сахарных завода. На один из них, расположенный в Лудуше, сахарная свекла от фермеров начнет поступать только в сентябре этого года. Завод ранее понес значительный финансовый ущерб и возобновил свою деятельность благодаря украинскому сахару, который фасовали на румынском предприятии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша испытала дефицит товаров из-за запрета украинской продукции.

Также "Комментарии" писал, что Национальный совет румын просит прекратить использовать один из языков в Украине.



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Источник: https://observatornews.ro/economic/zaharul-ar-putea-sa-dispara-de-pe-rafturile-magazinelor-romanesti-ucraina-cel-mai-mare-exportator-refuza-sa-mai-ofere-zahar-romaniei-cel-mai-mare-importator-526202.html
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