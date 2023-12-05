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Еще в одной стране ЕС заявили, что не представляют Украину в блоке

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что не представляет Украину в ЕС при нынешних обстоятельствах

сегодня, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что не может "представить при нынешних обстоятельствах" членство Украины в Европейском Союзе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в интервью словацкого министра изданию Štandard.

Еще в одной стране ЕС заявили, что не представляют Украину в блоке

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Фото: из открытых источников

"Это очень серьезный вопрос. Но при нынешних обстоятельствах я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве или открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии военного конфликта", – отметил министр.


По его мнению, для Украины должна быть перспектива членства в будущем, "но с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства, таких как Молдова и Грузия, или Западных Балкан".

Юрай Бланар добавил, что Словакия готова поддержать Украину на пути в ЕС, но "вы должны соответствовать полностью всем критериям".

Также глава МИД прокомментировал заявление словацкого премьера Роберта Фицо о "тотально коррумпированной Украине". По мнению Бланара такое заявление главы правительства "это не просто слова".

Между тем, главным противником вступления Украины в ЕС является Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан постоянно заявляет, что Будапешт будет блокировать любые попытки сближения Украины и ЕС. Учитывая несговорчивость Орбана президент Франции Эммануэль Макрон уже пригласил венгерского лидера на откровенный разговор в Париж.

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Также издание "Комментарии" сообщало – итоги 650 дней большой войны: какие вызовы теперь стоят перед Украиной и партнерами.




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