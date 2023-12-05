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Орбана ждет непростой разговор с Макроном: как это касается Украины

По информации Politico, Макрон попытается убедить Орбана в Париже относительно вступления Украины в ЕС

сегодня, 14:25 comments1161
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на переговоры в Париже. Причина для разговора – откровенный разговор для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Встреча должна состояться в конце этой недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico".

Орбана ждет непростой разговор с Макроном: как это касается Украины

Орбан и Макрон. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на источник в Париже, отмечает, у французского президента считают, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС.


По словам чиновника, Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от ЕС.

"Это чисто тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", – отметил собеседник издания.

Дипломат из другой страны ЕС назвал угрозы Орбана политическим спектаклем и пытался противостоять впечатлению, что венгерский премьер диктует повестку дня другим 26 странам, говоря: "Еще один день, еще одно письмо из Будапешта. Что нового?".

Однако еще один высокопоставленный дипломат из третьей страны ЕС сказал, что Орбан становится все более неуступчивым. 

Представитель ЕС в Брюсселе также сказал, что на этот раз Орбан, кажется, действительно дает понять, что не отступит от своей позиции относительно вступления Украины, даже если получит больше денег от ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Венгрии сделали новое заявление: изменилось ли мнение правительства Орбана о помощи Украине и ее вступлению в ЕС.

Также издание "Комментарии" сообщало – чем закончатся разногласия ЕС и Венгрии: о чем говорит позиция Украины.




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Источник: https://www.politico.eu/
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