Орбана ждет непростой разговор с Макроном: как это касается Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на переговоры в Париже. Причина для разговора – откровенный разговор для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в Евросоюз. Встреча должна состояться в конце этой недели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Politico".

Орбан и Макрон. Фото из открытых источников

Издание, ссылаясь на источник в Париже, отмечает, у французского президента считают, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС.

По словам чиновника, Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от ЕС.

"Это чисто тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", – отметил собеседник издания.

Дипломат из другой страны ЕС назвал угрозы Орбана политическим спектаклем и пытался противостоять впечатлению, что венгерский премьер диктует повестку дня другим 26 странам, говоря: "Еще один день, еще одно письмо из Будапешта. Что нового?".

Однако еще один высокопоставленный дипломат из третьей страны ЕС сказал, что Орбан становится все более неуступчивым.

Представитель ЕС в Брюсселе также сказал, что на этот раз Орбан, кажется, действительно дает понять, что не отступит от своей позиции относительно вступления Украины, даже если получит больше денег от ЕС.

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