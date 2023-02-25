Есть ли эффект от санкций против россии – на что направлен 10-й санкционный удар ЕС

Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу, 24 февраля (годовщина широкомасштабной агрессии рф против Украины), согласовали десятый пакет санкций против россии. Как оцениваете принятое решение? Почему ограничение принимаются с таким "скрипом"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Основной эффект от санкций раскроется через 2-3 месяца в нефтяной отрасли

Экономист, член общества финансовых аналитиков Виталий Шапран считает, что основные удары по экономике и финансовому сектору рф уже нанесены.

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"Сейчас идет оптимизация санкций и перекрытие каналов по уклонению рф от санкций G-7. Меня радует не столько весь 10-ый пакет, сколько тот факт, что за помощь россиянам в уклонении от санкций начали наказывать компании из третьих стран, в частности с Ближнего Востока", – отмечает эксперт.

Усиливается, по его словам, не только санкционное давление (в плане числа запретов), но и администрирование этих санкций становиться более жестким.

"В любом случае, основной эффект от санкций раскроется через 2-3 месяца в нефтяной отрасли, – прогнозирует Виталий Шапран. – Россияне пока отрицают наличие рисков падения цены на нефть в 2023 году, но дисконт между URALS (российская марка экспортной нефтяной смеси) и BRENT (эталонная марка нефти, добываемая в Северном море, состоящая из нескольких сортов нефти) остаётся большим – на уровне 45-50% от цены URALS. Так что санкции работают".

Любые санкции принимаются тяжело, потому что они, так или иначе, цепляют интересы многих стран

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентирует, что главная идея десятого пакета санкций – устранить возможные пути обхода ограничений, принятых ранее.

"Те же товары двойного назначения, электроника и другая продукция, попавшая в десятый пакет, фигурировала в санкциях и до этого. Однако рф активно находила пути обхода. И основная задача нового пакета – перекрыть те пути, с помощью которых страна-агрессор находила способ нивелировать санкции", – поясняет эксперт.

Важно также, продолжает он, что введенные санкции на четыре новых банка рф, на российских пропагандистов.

"Любые санкции принимаются тяжело, потому что они, так или иначе, цепляют интересы многих стран, – отмечает Олег Пендзин. – Поэтому так сложно европейцам принимать какие-то дополнительные ограничения против рф (наглядный пример – то, как Италия и Германия сорвали попытку ввести ограничения на российский каучук, потому что это ударило бы по их производителям шин). Хорошо, что страны ЕС вообще в состоянии предпринимать соответствующие шаги".

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