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Эстония готова мгновенно закрыть границу с Россией: в Таллине сделали жесткое заявление

Министр внутренних дел предупредил, что любая непосредственная угроза национальной безопасности станет основанием для немедленного прекращения работы пунктов пропуска

20 июля 2026, 16:17
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Кравцев Сергей

Эстония пока не видит оснований для закрытия государственной границы с Россией, однако в случае резкого ухудшения ситуации ситуации такое решение может быть принято без промедлений. Об этом заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро.

Эстония готова мгновенно закрыть границу с Россией: в Таллине сделали жесткое заявление

Граница Эстонии и РФ. Фото: из открытых источников

По словам чиновника, работа пунктов пропуска напрямую зависит от оценки уровня угроз для национальной безопасности. В настоящее время компетентные органы не фиксируют обстоятельств, требующих полного прекращения движения через эстонско-российскую границу.

В то же время Таро подчеркнул, что в случае возникновения прямой опасности для Эстонии власти готовы действовать немедленно. Закрытие границы, по его словам, может быть введено в кратчайшие сроки.

Вопрос возможного прекращения сообщения с Россией периодически поднимается после решения Финляндии, которая еще в конце 2023 года полностью закрыла свои пункты пропуска из-за миграционного кризиса и риска безопасности.

Министр также сообщил, что эстонские пограничники и далее регулярно предпринимают попытки незаконного перемещения через границу товаров, подпадающих под международные санкции. Контроль в этом направлении остается усиленным.

При этом туристические поездки граждан России в Эстонию фактически прекращены уже продолжительное время. Преимущественно границу пересекают лица, имеющие вид на жительство в одной из стран Европейского Союза или обладающие двойным гражданством.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти все больше усиливают контроль над обществом из-за роста внутреннего недовольства, усиливающегося на фоне успешных украинских ударов по военной и топливно-энергетической инфраструктуре РФ. Такую оценку озвучил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.




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Источник: https://www.err.ee/1610081620/taro-eesti-piiri-venemaaga-ei-sulge-sest-puudub-vahetu-oht
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