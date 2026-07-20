Естонія наразі не бачить підстав для закриття державного кордону з Росією, однак у разі різкого погіршення безпекової ситуації таке рішення може бути ухвалене без зволікань. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Ігор Таро.

Кордон Естонії та РФ. Фото: з відкритих джерел

За словами посадовця, робота пунктів пропуску безпосередньо залежить від оцінки рівня загроз для національної безпеки. Наразі компетентні органи не фіксують обставин, які вимагали б повного припинення руху через естонсько-російський кордон.

Водночас Таро наголосив, що у випадку виникнення прямої небезпеки для Естонії влада готова діяти негайно. Закриття кордону, за його словами, може бути запроваджене у найкоротші строки.

Питання можливого припинення сполучення з Росією періодично порушується після рішення Фінляндії, яка ще наприкінці 2023 року повністю закрила свої пункти пропуску через міграційну кризу та ризики безпеці.

Міністр також повідомив, що естонські прикордонники й надалі регулярно виявляють спроби незаконного переміщення через кордон товарів, які підпадають під міжнародні санкції. Контроль у цьому напрямку залишається посиленим.

При цьому туристичні поїздки громадян Росії до Естонії фактично припинені вже тривалий час. Переважно кордон перетинають особи, які мають посвідку на проживання в одній із країн Європейського Союзу або володіють подвійним громадянством.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська влада дедалі більше посилює контроль над суспільством через зростання внутрішнього невдоволення, яке посилюється на тлі успішних українських ударів по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі РФ. Таку оцінку озвучив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.



