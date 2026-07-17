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У Росії назріває нова проблема: естонська розвідка побачила тривожний сигнал для Кремля

Успішні далекобійні удари України руйнують логістику РФ, провокують дефіцит пального та змушують Кремль посилювати репресії напередодні виборів

17 липня 2026, 15:21
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Кравцев Сергей

Російська влада дедалі більше посилює контроль над суспільством через зростання внутрішнього невдоволення, яке посилюється на тлі успішних українських ударів по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі РФ. Таку оцінку озвучив керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

У Росії назріває нова проблема: естонська розвідка побачила тривожний сигнал для Кремля

Поліція в РФ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Кремль змушений дедалі активніше використовувати репресивні механізми для утримання контролю над ситуацією, оскільки легітимність російської влади поступово знижується. Особливе занепокоєння викликає соціальна напруга, яка може проявитися під час виборів до Державної думи РФ, запланованих на вересень.

У розвідці Естонії відзначили й успіхи українських Сил оборони на фронті. Зокрема, завдяки ураженню російських систем протиповітряної оборони в окупованому Криму та на Донеччині Україна отримала більше можливостей для далекобійних ударів у районі Азовського моря. Це суттєво ускладнило логістику окупантів і, за оцінкою естонської сторони, практично паралізувало транзит через Азовське море.

Окрему увагу Ківісельг приділив ситуації з паливом у Росії. Він зазначив, що після ударів по об'єктах паливно-енергетичного комплексу дефіцит бензину й дизеля поширюється новими регіонами країни. Попри спроби російської влади переконати населення, що труднощі мають тимчасовий характер, масштаби пошкоджень, на думку естонської розвідки, матимуть довготривалі наслідки.

Крім того, за останній тиждень зросли й втрати російської армії. Найгарячішими ділянками фронту залишаються Покровський, Лиманський і Костянтинівський напрямки. Водночас українські військові змушують Росію перекидати резерви на проблемні ділянки, що поступово знижує здатність окупантів оперативно реагувати на зміни бойової обстановки.

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