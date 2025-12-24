Рубрики
Кравцев Сергей
Военные Эстонии ликвидируют российских "зеленых человечков", если те пересекут границу и зайдут на территорию страны. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Эстонии напомнил, что в октябре вблизи границы с Россией заметили так называемых "зеленых человечков" — российских военных без официальных опознавательных знаков.
По словам министра, это был не первый раз, когда замечали россиян, и хотя тогда это не было серьезным инцидентом, на всякий случай тогда закрыли пункт пропуска через границу.
Читайте также на портале "Комментарии" - три сотрудника пограничной службы России незаконно пересекли государственную границу Эстонии и оказались на территории страны – члена Европейского Союза. По данным эстонской стороны, пребывание российских пограничников длилось около 20 минут. Как сообщает портал "Комментарии", об инциденте сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что в ближайшее время представители Эстонии и России проведут консультации по выяснению обстоятельств происшествия. Кроме того, Таллинн планирует вызвать российского дипломата в Министерство иностранных дел Эстонии для предоставления объяснений.
Также издание "Комментарии" сообщало – Эстония начала возведение первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией в рамках Балтийской оборонительной линии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Defense News.