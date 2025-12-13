Подготовка к войне продолжается: что Эстония начала строить на границе с Россией

Эстония начала возведение первых бетонных бункеров на юго-восточной границе с Россией в рамках Балтийской оборонительной линии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Defense News.

Эстония устанавливает бетонные бункеры на границе с РФ. Фото: из открытых источников

Представитель Эстонского центра оборонных инвестиций Крисмар Розин отметил, что первый этап предусматривает установку 28 бункеров. Семь из которых уже доставлены и готовятся к монтажу вблизи муниципалитета Сетомаа.

Общая сеть должна включать 600 фортификационных сооружений, которые станут частью многослойной системы обороны на восточном фланге НАТО.

"Мы строим это в мирное время, а это значит, что должны придерживаться законов мирного времени", — отметил Розин.

Бункеры, площадью около 35 кв. м каждый, спроектированы для выдерживания ударов артиллерийских снарядов калибра 152 мм. В случае обострения ситуации на границе, они будут дополняться колючей проволокой и "зубами дракона", которые уже размещены на складах.

Проект стартовал с задержкой из-за проблем с закупками. Первичные тендеры не дали результатов из-за завышенных цен — компании не могли точно оценить стоимость работ без раскрытия координат, которые хранили в тайне из соображений безопасности.

Сейчас проект реализуется по сокращенному сценарию, чтобы получить реальные данные перед масштабным развертыванием. Еще 572 бункера будут выставлены на новый тендер до конца года.

Строительство сопровождается значительными координационными вызовами: нужно получить одобрение от вооруженных сил, полиции, пограничников, местных советов и частных землевладельцев. В то же время Эстония уже опережает Латвию и Литву, которые также реализуют свои части проекта независимо.

