Естонія готує відповідь на появу біля кордону російських "зелених чоловічків"

Військові Естонії ліквідують російських "зелених чоловічків", якщо ті перетнуть кордон і зайдуть на територію країни. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Маргус Цахкна. Фото: з відкритих джерел

Топ-дипломат Естонії нагадав, що у жовтні поблизу кордону з Росією помітили так званих "зелених чоловічків" — російських військових без офіційних розпізнавальних знаків.

За словами міністра, це був не вперше, коли помічали росіян, і хоча тоді це не було серйозним інцидентом, про всяк випадок тоді закрили пункт пропуску через кордон.

"Ми спостерігаємо за ними постійно, маємо, зокрема, багато різних повідомлень із Нарви — прикордонного міста. Скажу прямо: якщо колись "зелені чоловічки" перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо. Наслідки будуть саме такими, тут немає жодної дискусії. Якщо Росія не впевнена, чи ми справді відреагуємо, вона може нас випробувати", — попередив міністр

Зазначається, що найближчим часом представники Естонії та Росії проведуть консультації щодо з'ясування обставин події. Крім того, Таллін планує викликати російського дипломата до Міністерства закордонних справ Естонії для надання пояснень.

