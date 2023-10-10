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Эстония потеряет финансирование ЕС после вступления Украины: что заявили в Таллине

Премьер Эстония заявила, что страна готова потерять финансирование ЕС после вступления Украины

сегодня, 14:30 comments1202
Автор:
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Кравцев Сергей
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Эстония готова к тому сценарию, что потеряет поддержку Фонда солидарности Европейского Союза, если Украина станет членом ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет "The Financial Times".

Эстония потеряет финансирование ЕС после вступления Украины: что заявили в Таллине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Премьер-министр отметила, в долгосрочной перспективе Эстония готова потерять доступ к фондам ЕС, предназначенным для помощи экономикам более бедных государств-членов. При этом Кая Каллас уточнила, что Таллин надеется, что это не произойдет одномоментно и на это понадобится более длительный период времени.


"В конце концов, это произойдет, но не сразу", — отметила Каллас.

Премьер Эстонии также призвала другие страны-члены начать работу над бюджетными реформами, позволяющими союзу принимать новые страны.

В материале говорится, что в ближайшие годы ЕС может расширить свой состав за счет девяти новых стран, включая Украину, в рамках изменения стратегии, вызванной полномасштабным вторжением России.

Но страны ЕС пока что находятся только на начальной стадии по решению задач реформирования блока для содействия таким изменениям, включая изучение потенциального влияния на правила распределения бюджета.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Европейском Совете считают, что Евросоюз должен быть готов к принятию новых членов к 2030 году. При этом конкретно об Украине, как о новом члене ЕС пока речи не идет. Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, которого цитирует брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.




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Источник: https://www.ft.com/content/20f4b4ac-0f20-4d58-8950-816b5e20b9e3
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