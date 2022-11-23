Эстония заморозила миллионы российских олигархов: куда могут пойти деньги

В Эстонии заморозили российские активы в десятки миллионов евро. Теперь обсуждают возможность отправить их для Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на ERR . Эстония заморозила активы РФ на десятки миллионов евро (фото из открытых источников) Стало известно, что почти все активы в стране связаны с двумя российскими олигархами, в частности, Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором.

Как сообщил представитель Управления финансовой разведки Эстонии Лаура Аус, подсчитать точную сумму замороженных активов почти невозможно. Но известно, что сумма денег, замороженная в банках и других финансовых учреждениях, составляет около 11,7 млн. евро. 8,4 млн. евро еще заморожено на авансовых счетах налогово-таможенного департамента. Сегодня страна вместе с ЕС обсуждает возможность направить замороженные деньги во благо Украины. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Эстония запрещает владение оружием для россиян. Власти Эстонии внесли правки в закон об оружии. Согласно новым правилам граждане страны, не входящие в НАТО или Евросоюз, не могут иметь оружие. На возвращение оружия эстонским службам выделен один год. Такое решение эстонское правительство приняло за безопасность своих граждан и гостей страны. Кроме того, далее Лаури Ляанемец прямо сказал, что граждане России или Беларуси могут взять в руки оружие и так защищать интересы страны, из которой они родом. Министр внутренних дел Эстонии отметил, что если владелец оружия не передаст его специальным службам в установленный срок, то полиция сама заберет его и компенсирует расходы по цене рынка. Службы Эстонии сообщают, что такое постановление касается 1325 человек, имеющих на своих руках 3080 единиц оружия.

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