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Эстония заморозила миллионы российских олигархов: куда могут пойти деньги

Почти все активы связаны с двумя российскими олигархами Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором

сегодня, 13:37
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Автор:

Лиля Воробьева

В Эстонии заморозили российские активы в десятки миллионов евро. Теперь обсуждают возможность отправить их для Украины. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на ERR .

Эстония заморозила миллионы российских олигархов: куда могут пойти деньги

Эстония заморозила активы РФ на десятки миллионов евро (фото из открытых источников)

Стало известно, что почти все активы в стране связаны с двумя российскими олигархами, в частности, Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором.

Как сообщил представитель Управления финансовой разведки Эстонии Лаура Аус, подсчитать точную сумму замороженных активов почти невозможно. Но известно, что сумма денег, замороженная в банках и других финансовых учреждениях, составляет около 11,7 млн. евро. 8,4 млн. евро еще заморожено на авансовых счетах налогово-таможенного департамента.

Сегодня страна вместе с ЕС обсуждает возможность направить замороженные деньги во благо Украины.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Эстония запрещает владение оружием для россиян. Власти Эстонии внесли правки в закон об оружии. Согласно новым правилам граждане страны, не входящие в НАТО или Евросоюз, не могут иметь оружие. На возвращение оружия эстонским службам выделен один год. Такое решение эстонское правительство приняло за безопасность своих граждан и гостей страны. Кроме того, далее Лаури Ляанемец прямо сказал, что граждане России или Беларуси могут взять в руки оружие и так защищать интересы страны, из которой они родом. Министр внутренних дел Эстонии отметил, что если владелец оружия не передаст его специальным службам в установленный срок, то полиция сама заберет его и компенсирует расходы по цене рынка. Службы Эстонии сообщают, что такое постановление касается 1325 человек, имеющих на своих руках 3080 единиц оружия.



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Источник: https://www.err.ee/1608797389/eestis-on-kumneid-miljoneid-eurosid-kulmutatud-vene-vara
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