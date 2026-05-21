Это конец для Орбана: в Венгрии партия Мадяра подала изменения в Конституцию

Правящая партия Венгрии "Тиса" подала первые масштабные изменения в Конституцию, которые могут окончательно закрыть путь к должности премьер-министра для Виктора Орбана. Таким образом, партия действующего премьера страны Петера Мадяра планирует выполнить одно из главных своих предвыборных обещаний.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Инициатива партии Мадяра предусматривает ограничение пребывания в должности главы правительства двумя сроками или в общей сложности восемью годами. Ограничения действуют с перерывами в терминах. Кроме того, новую норму предлагают применять ретроспективно, то есть учитывать все премьерские каденции после 1990 года.

Для Орбана это может оказаться политическим финалом. Политик возглавлял венгерское правительство пять раз с 1998 года и имеет один из самых длинных сроков премьеров у власти в Европе.

Авторы законопроекта депутаты Мартон Меллетей-Барна и Иштван Хантоши также предлагают ликвидировать Офис защиты суверенитета, созданный властями Орбана в 2023 году. Критики этого органа неоднократно обвиняли его в чрезмерном контроле над общественным сектором и политическом давлении.

Кроме этого, изменения касаются фондов управления государственным имуществом и университетами, созданными при правлении партии "Фидес". Оппозиция годами утверждала, что эти структуры помогли властям закрепить контроль над ключевыми институтами страны.

Новый премьер Петер Мадяр еще во время предвыборной кампании обещал "демонтировать систему Орбана". Теперь его команда переходит от заявлений к конкретным шагам. Для принятия поправок требуются две трети голосов парламента. Именно такое конституционное большинство сейчас имеет "Тиса".

