Це кінець для Орбана: в Угорщини партія Мадяра подала зміни до Конституції

Керівна партія Угорщини "Тиса" подала перші масштабні зміни до Конституції, які можуть остаточно закрити шлях до посади прем’єр-міністра для Віктора Орбана. Таким чином партія чинного прем’єра країни Петера Мадяра планує виконати одну з головних своїх передвиборчих обіцянок.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Ініціатива партії Мадяра передбачає обмеження перебування на посаді глави уряду двома термінами або загалом вісьмома роками. Обмеження діють з перервами у термінах. Крім того, нову норму пропонують застосовувати ретроспективно, тобто враховувати всі прем’єрські каденції після 1990 року.

Для Орбана це може стати політичним фіналом. Політик очолював угорський уряд п’ять разів з 1998 року та має один найдовших термінів прем’єрів при владі у Європі.

Автори законопроєкту депутати Мартон Меллетей-Барна та Іштван Хантоші також пропонують ліквідувати Офіс захисту суверенітету, створений владою Орбана у 2023 році. Критики цього органу неодноразово звинувачували його у надмірному контролі над громадським сектором та політичному тиску.

Крім цього, зміни стосуються фондів управління державним майном та університетами, які були створені за правління партії "Фідес". Опозиція роками стверджувала, що ці структури допомогли владі закріпити контроль над ключовими інституціями країни.

Новий прем’єр Петер Мадяр ще під час передвиборчої кампанії обіцяв "демонтувати систему Орбана". Тепер його команда переходить від заяв до конкретних кроків. Для ухвалення поправок потрібні дві третини голосів парламенту. Саме таку конституційну більшість зараз має "Тиса".

