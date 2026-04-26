Орбан готує втечу в США після поразки на виборах в Угорщині: що відомо

Після поразки на парламентських виборах в Угорщині прем’єр-міністр Віктор Орбан може залишити країну. Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані заявив, що політик може готувати для себе варіант виїзду до США на випадок загострення ситуації вдома.

Саболч Пані у Facebook прокоментував рішення Орбана не займати депутатське місце в новому скликанні парламенту. Таким чином багаторічний глава уряду відмовляється і від парламентського імунітету, який міг би захистити його від можливих юридичних ризиків після втрати влади.

За словами журналіста, Орбан може втекти з Угорщини до США.

"Все це збігається з моєю інформацією, згідно з якою Орбан планує поїздку до США на літо, і що Сполучені Штати можуть стати для нього притулком, якщо ситуація в Угорщині загостриться", – написав журналіст.

Окрему увагу привернуло й перенесення виборів керівництва партії "Фідес" на червень. На думку Пані, це може свідчити про спробу виграти час для перегрупування політичної сили після несподіваної поразки.

Віктор Орбан мав тісні зв’язки з президентом США Дональдом Трампом, який публічно підтримував його перед голосуванням. Упродовж останніх років угорський прем’єр також активно вибудовував контакти з американськими консервативними та ультраправими колами.

Поразка Орбана стала історичною для Угорщини: політик перебував при владі 16 років і вважався одним із найвпливовіших лідерів сучасної Європи. Уже за кілька годин після закриття виборчих дільниць він визнав перемогу опозиції та привітав суперників.

