"Это не что иное, как позор": ЕС заплатил России больше, чем помог Украине

Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения финансово поддержал Украину меньше, чем за это время заплатил России за импорт. Такие данные озвучила министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, выступая перед журналистами на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Мария Мальмер Стенергард. Фото: Claudio Bresciani/TT

Мария Мальмер Стенергард заявила, что с февраля 2022 года общий объем европейской помощи Украине составляет 187 миллиард евро. В то же время, за этот же период ЕС импортировал из России товаров и энергоресурсов на 311 миллиард евро, в том числе только нефти и газа на сумму 201 миллиард евро. Это означает, что Европа фактически заплатила Кремлю на 124 миллиарда евро больше, чем предоставила Киеву.

"Правда заключается в том, что поддержка Украины недостаточно велика, а поддержка России — слишком велика. Это не что иное, как позор", — заявила Стенергард.

Шведская дипломат отметила, что ЕС должен усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине, если хочет создать условия для реальных мирных переговоров. Одним из ключевых шагов она назвала использование замороженных активов РФ в пользу Украины.

Инфографика, показывающая разницу ЕС между помощью Украине и импортом из России

