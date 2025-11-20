logo

ЕС "Это не что иное, как позор": ЕС заплатил России больше, чем помог Украине
"Это не что иное, как позор": ЕС заплатил России больше, чем помог Украине

ЕС с начала вторжения заплатил России за импорт на 124 млрд евро больше, чем предоставил Украине помощь.

20 ноября 2025, 16:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения финансово поддержал Украину меньше, чем за это время заплатил России за импорт. Такие данные озвучила министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, выступая перед журналистами на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Это не что иное, как позор": ЕС заплатил России больше, чем помог Украине

Мария Мальмер Стенергард. Фото: Claudio Bresciani/TT

Мария Мальмер Стенергард заявила, что с февраля 2022 года общий объем европейской помощи Украине составляет 187 миллиард евро. В то же время, за этот же период ЕС импортировал из России товаров и энергоресурсов на 311 миллиард евро, в том числе только нефти и газа на сумму 201 миллиард евро. Это означает, что Европа фактически заплатила Кремлю на 124 миллиарда евро больше, чем предоставила Киеву.

"Правда заключается в том, что поддержка Украины недостаточно велика, а поддержка России — слишком велика. Это не что иное, как позор", — заявила Стенергард.

Шведская дипломат отметила, что ЕС должен усилить давление на Москву и увеличить помощь Украине, если хочет создать условия для реальных мирных переговоров. Одним из ключевых шагов она назвала использование замороженных активов РФ в пользу Украины.

”Это не что иное, как позор”: ЕС заплатил России больше, чем помог Украине - фото 2

Инфографика, показывающая разницу ЕС между помощью Украине и импортом из России

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США одобрили новый военный пакет для Украины на 105 миллионов долларов для обслуживания и модернизации систем Patriot в Украине.

Также "Комментарии" писали, что бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг прокомментировал возможность использования замороженных активов РФ для помощи Украине



Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/20/7225319/
