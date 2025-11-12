logo_ukra

У Норвегії зробили важливу заяву про використання активів РФ для допомоги Україні: що вирішив Столтенберг
У Норвегії зробили важливу заяву про використання активів РФ для допомоги Україні: що вирішив Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг прокоментував ймовірність використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

12 листопада 2025, 17:40
Маламура Сергій

Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Однак, не буде використовувати для цього свій суверенний фонд.

У Норвегії зробили важливу заяву про використання активів РФ для допомоги Україні: що вирішив Столтенберг

Єнс Столтенберг. Фото: з відкритих джерел

Водночас міністри фінансів країн ЄС планують обговорити це питання 13 листопада. Про це пише The Guardian. 

У Євросоюзі продовжують шукати спосіб надати Україні близько 140 мільярдів євро для підтримки у боротьбі проти агресії РФ.

Разом з тим Бельгія продовжує виступає проти ідеї використання заморожених російських активів, які зберігаються в компанії Euroclear.

Вихід з глухого кута запропонували деякі члени парламенту Норвегії. Вони припустили, що суверенний фонд країни, який є найбільшим у світі з активами понад 2 трлн доларів, може надати гарантію, яка покривала б можливі юридичні ризики цієї схеми.

Однак, Столтенберг не сприйняв такої ідеї та заявив, що це "не варіант". Втім, він наголосив на загальній готовності Осло приєднатися до планів Євросоюзу.

За словами Столтенберга, Норвегія, яка не є членом ЄС, нині надає значну фінансову допомогу Україні. Країна також може взяти участь у планах Євросоюзу. Але самостійно Осло не збирається надавати фінансові гарантії.

Як повідомляв портал "Коментарі", Бельгія нещодавно заблокувала надання Україні "репараційного кредиту" у сумі 140 мільярдів євро, який планувалося профінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали розгляд цього питання, зруйнувавши таким чином надії українського уряду отримати кошти на початку 2026 року.

Переважна більшість цих активів зберігається в центральному депозитарії Euroclear, розташованому в Брюсселі. Тому Бельгія побоюється стати головною мішенню для юридичних позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії.



Джерело: https://www.theguardian.com/europe
