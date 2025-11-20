logo_ukra

Світ ЄС "Це не що інше, як ганьба": ЄС заплатив Росії більше, ніж допоміг Україні
НОВИНИ

"Це не що інше, як ганьба": ЄС заплатив Росії більше, ніж допоміг Україні

ЄС від початку вторгнення заплатив Росії за імпорт на 124 млрд євро більше, ніж надав Україні допомоги.

20 листопада 2025, 16:25


avatar

Slava Kot

Європейський Союз від початку повномасштабного вторгнення фінансово підтримав Україну менше, ніж за цей же час заплатив Росії за імпорт. Такі дані озвучила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, виступаючи перед журналістами на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

"Це не що інше, як ганьба": ЄС заплатив Росії більше, ніж допоміг Україні

Марія Мальмер Стенергард. Фото: Claudio Bresciani/TT

Марія Мальмер Стенергард заявила, що з лютого 2022 року загальний обсяг європейської допомоги Україні становить 187 мільярд євро. Водночас за цей самий період ЄС імпортував із Росії товарів та енергоресурсів на 311 мільярд євро, зокрема лише нафти та газу на суму 201 мільярд євро. Це означає, що Європа фактично сплатила Кремлю на 124 мільярд євро більше, ніж надала Києву.

"Правда полягає в тому, що підтримка України є недостатньо великою, а підтримка Росії – надто великою. Це не що інше, як ганьба", – заявила Стенергард.

Шведська дипломатка зазначила, що ЄС повинен посилити тиск на Москву та збільшити допомогу Україні, якщо хоче створити умови для реальних мирних переговорів. Одним із ключових кроків вона назвала використання заморожених російських активів на користь України.

”Це не що інше, як ганьба”: ЄС заплатив Росії більше, ніж допоміг Україні - фото 2

Інфографіка, яка показує різницю ЄС між допомогою Україні та імпортом з Росії

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США схвалили новий військовий пакет для України на 105 мільйонів доларів для обслуговування та модернізації систем Patriot в Україні.

Також "Коментарі" писали, що колишній генеральний секретар НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг прокоментував ймовірність використання заморожених активів РФ для допомоги Україні



Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/11/20/7225319/
