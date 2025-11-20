"Це не що інше, як ганьба": ЄС заплатив Росії більше, ніж допоміг Україні

Європейський Союз від початку повномасштабного вторгнення фінансово підтримав Україну менше, ніж за цей же час заплатив Росії за імпорт. Такі дані озвучила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, виступаючи перед журналістами на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

Марія Мальмер Стенергард. Фото: Claudio Bresciani/TT

Марія Мальмер Стенергард заявила, що з лютого 2022 року загальний обсяг європейської допомоги Україні становить 187 мільярд євро. Водночас за цей самий період ЄС імпортував із Росії товарів та енергоресурсів на 311 мільярд євро, зокрема лише нафти та газу на суму 201 мільярд євро. Це означає, що Європа фактично сплатила Кремлю на 124 мільярд євро більше, ніж надала Києву.

"Правда полягає в тому, що підтримка України є недостатньо великою, а підтримка Росії – надто великою. Це не що інше, як ганьба", – заявила Стенергард.

Шведська дипломатка зазначила, що ЄС повинен посилити тиск на Москву та збільшити допомогу Україні, якщо хоче створити умови для реальних мирних переговорів. Одним із ключових кроків вона назвала використання заморожених російських активів на користь України.

Інфографіка, яка показує різницю ЄС між допомогою Україні та імпортом з Росії

