Это не понравится Орбану: Фицо сделал неожиданное заявление об Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление, которое может не понравиться его венгерскому коллеге Виктору Орбану. После украинско-словацких межправительственных консультаций Фицо подтвердил, что Братислава не помешает евроинтеграционным стремлениям Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Во время встречи с украинской делегацией во главе с премьером Юлией Свириденко Фицо заявил, что Словакия поддерживает европейские амбиции Киева и готова поделиться собственным опытом на пути вступления в ЕС.

"Мы очень четко и открыто говорили о санкционных пакетах. Госпожа премьер (Юлия Свириденко) получила от меня всю необходимую информацию, в которой она нуждалась. Мы говорили о наших разногласиях. Хотя мы уважаем волю украинских людей и Украины по поводу их членства в НАТО, с другой стороны, мы четко и твердо говорим "да" европейским амбициям Украины, что касается членства в Европейском Союзе. Здесь мы готовы поделиться всем нашим опытом", – заявил Фицо.

Словацкий премьер особо подчеркнул, что его страна не станет тем, кто будет тормозить процесс вступления Украины в Европейский Союз.

"Если мы говорим "нет", то говорим это откровенно. Если мы говорим "да", то говорим искренне", — добавил Фицо.

Эта позиция Фицо резко контрастирует с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, откровенно выступающего против членства Украины в ЕС. Ранее венгерский лидер заявлял, что "членство — это слишком много" для Украины, а также утверждал, что "Украина не является суверенным государством" и не имеет достаточных ресурсов для самостоятельного содержания.

Таким образом, Венгрия во главе с Орбаном фактически остается единственной страной, блокирующей путь Украины в ЕС.

