Это не понравится Орбану: Фицо сделал неожиданное заявление об Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление, которое может не понравиться его венгерскому коллеге Виктору Орбану. После украинско-словацких межправительственных консультаций Фицо подтвердил, что Братислава не помешает евроинтеграционным стремлениям Украины.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Во время встречи с украинской делегацией во главе с премьером Юлией Свириденко Фицо заявил, что Словакия поддерживает европейские амбиции Киева и готова поделиться собственным опытом на пути вступления в ЕС.
Словацкий премьер особо подчеркнул, что его страна не станет тем, кто будет тормозить процесс вступления Украины в Европейский Союз.
Эта позиция Фицо резко контрастирует с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, откровенно выступающего против членства Украины в ЕС. Ранее венгерский лидер заявлял, что "членство — это слишком много" для Украины, а также утверждал, что "Украина не является суверенным государством" и не имеет достаточных ресурсов для самостоятельного содержания.
Таким образом, Венгрия во главе с Орбаном фактически остается единственной страной, блокирующей путь Украины в ЕС.
