logo

BTC/USD

106022

ETH/USD

3797.91

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Это не понравится Орбану: Фицо сделал неожиданное заявление об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Это не понравится Орбану: Фицо сделал неожиданное заявление об Украине

Премьер Словакии Роберт Фицо заверил, что его страна поддержит членство в ЕС. Это противоречит позиции Орбана, который выступают против.

17 октября 2025, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление, которое может не понравиться его венгерскому коллеге Виктору Орбану. После украинско-словацких межправительственных консультаций Фицо подтвердил, что Братислава не помешает евроинтеграционным стремлениям Украины.

Это не понравится Орбану: Фицо сделал неожиданное заявление об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Во время встречи с украинской делегацией во главе с премьером Юлией Свириденко Фицо заявил, что Словакия поддерживает европейские амбиции Киева и готова поделиться собственным опытом на пути вступления в ЕС.

"Мы очень четко и открыто говорили о санкционных пакетах. Госпожа премьер (Юлия Свириденко) получила от меня всю необходимую информацию, в которой она нуждалась. Мы говорили о наших разногласиях. Хотя мы уважаем волю украинских людей и Украины по поводу их членства в НАТО, с другой стороны, мы четко и твердо говорим "да" европейским амбициям Украины, что касается членства в Европейском Союзе. Здесь мы готовы поделиться всем нашим опытом", – заявил Фицо.

Словацкий премьер особо подчеркнул, что его страна не станет тем, кто будет тормозить процесс вступления Украины в Европейский Союз.

"Если мы говорим "нет", то говорим это откровенно. Если мы говорим "да", то говорим искренне", — добавил Фицо.

Эта позиция Фицо резко контрастирует с позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, откровенно выступающего против членства Украины в ЕС. Ранее венгерский лидер заявлял, что "членство — это слишком много" для Украины, а также утверждал, что "Украина не является суверенным государством" и не имеет достаточных ресурсов для самостоятельного содержания.

Таким образом, Венгрия во главе с Орбаном фактически остается единственной страной, блокирующей путь Украины в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Фицо, по которому Словакия предложит Венгрии помощь в организации встречи Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали, что президент Зеленский рассказал, как история запомнит Орбана.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/a4QldHePbrw
Теги:

Новости

Все новости