Це не сподобається Орбану: Фіцо зробив несподівану заяву щодо України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив заяву, яка може не сподобатися його угорському колезі Віктору Орбану. Після українсько-словацьких міжурядових консультацій Фіцо підтвердив, що Братислава не стане на заваді євроінтеграційним прагненням України.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел
Під час зустрічі з українською делегацією на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко, Фіцо заявив, що Словаччина підтримує європейські амбіції Києва і готова поділитися власним досвідом на шляху до вступу в ЄС.
Словацький прем’єр окремо наголосив, що його країна не стане тією, хто гальмуватиме процес вступу України до Європейського Союзу.
Ця позиція Фіцо різко контрастує з позицією прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відверто виступає проти членства України в ЄС. Раніше угорський лідер заявляв, що “членство — це забагато" для України, а також стверджував, що "Україна не є суверенною державою" і не має достатніх ресурсів для самостійного утримання.
Таким чином, Угорщина на чолі з Орбаном фактично лишається єдиною країною, яка блокує шлях України до ЄС.
