Це не сподобається Орбану: Фіцо зробив несподівану заяву щодо України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив заяву, яка може не сподобатися його угорському колезі Віктору Орбану. Після українсько-словацьких міжурядових консультацій Фіцо підтвердив, що Братислава не стане на заваді євроінтеграційним прагненням України.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Під час зустрічі з українською делегацією на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко, Фіцо заявив, що Словаччина підтримує європейські амбіції Києва і готова поділитися власним досвідом на шляху до вступу в ЄС.

"Ми дуже чітко і відкрито говорили про санкційні пакети. Пані прем'єрка (Юлія Свириденко) отримала від мене всю необхідну інформацію, яку вона потребувала. Ми говорили про наші розбіжності. Хоч ми поважаємо волю українських людей і України щодо їх членства в НАТО, з іншого боку, ми чітко і твердо кажемо "так" європейським амбіціям України, що стосується членства в Європейському Союзі. Тут ми готові поділитися всім нашим досвідом", — заявив Фіцо.

Словацький прем’єр окремо наголосив, що його країна не стане тією, хто гальмуватиме процес вступу України до Європейського Союзу.

"Якщо ми кажемо "ні", то кажемо це щиро. Якщо ми кажемо "так", то кажемо щиро", — додав Фіцо.

Ця позиція Фіцо різко контрастує з позицією прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який відверто виступає проти членства України в ЄС. Раніше угорський лідер заявляв, що “членство — це забагато" для України, а також стверджував, що "Україна не є суверенною державою" і не має достатніх ресурсів для самостійного утримання.

Таким чином, Угорщина на чолі з Орбаном фактично лишається єдиною країною, яка блокує шлях України до ЄС.

