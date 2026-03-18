Этого точно никто не ожидал: какая страна может присоединиться к ЕС

На конференции "Европа-2026" в Берлине министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сделал неожиданное заявление: Канада потенциально могла бы стать членом Европейского Союза. Как сообщает Politico, Барро подчеркнул, что в условиях растущей геополитической напряженности ЕС активно привлекает партнеров за пределами Европы.

"Сегодня девять стран официально являются кандидатами на вступление в ЕС. К ним могут присоединиться и другие. Исландия – через несколько недель или месяцев. А может, и Канада – в какой-то момент", – заявил французский дипломат.

Он уточнил, что речь не идет о конкретной политической инициативе, а скорее о демонстрации стремления ЕС стать "третьей сверхдержавой", способной балансировать соперничество между США и Китаем.

Ранее в тот же день бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб предложил премьер-министру Канады Марку Карни задуматься о вступлении в ЕС, что подогрело интерес к теме.

Барро отметил, что привлекательность Европы для многих стран объясняется не только экономической мощью, но и демократическими принципами, а также влиянием на мировое регулирование.

"Многие страны в мире хотят сблизиться с нашим союзом", – добавил он, подчеркнув растущую роль ЕС на глобальной арене.

Идея присоединения Канады к Европе пока остается чисто теоретической, однако заявления европейских лидеров уже вызвали оживленную дискуссию о возможных стратегических альянсах за пределами континента.

