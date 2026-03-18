logo_ukra

BTC/USD

74054

ETH/USD

2323.01

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Цього точно ніхто не очікував: яка країна може приєднатися до ЄС
commentss НОВИНИ Всі новини

Цього точно ніхто не очікував: яка країна може приєднатися до ЄС

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро припустив, що Північна Америка може колись приєднатися до Європейського Союзу.

18 березня 2026, 10:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На конференції "Європа-2026" у Берліні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зробив несподівану заяву: Канада потенційно могла б стати членом Європейського Союзу. Як повідомляє Politico, Барро наголосив, що в умовах зростання геополітичної напруженості ЄС активно залучає партнерів за межами Європи.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

"Сьогодні дев'ять країн офіційно є кандидатами на вступ до ЄС. До них можуть приєднатися й інші. Ісландія – за кілька тижнів чи місяців. А може, і Канада – у якийсь момент", – заявив французький дипломат.

Він уточнив, що не йдеться про конкретну політичну ініціативу, а скоріше про демонстрацію прагнення ЄС стати "третьою наддержавою", здатною балансувати суперництво між США та Китаєм.

Раніше того ж дня колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб запропонував прем'єр-міністру Канади Марку Карні замислитися над вступом до ЄС, що підігріло інтерес до теми.

Барро зазначив, що привабливість Європи для багатьох країн пояснюється не лише економічною потужністю, а й демократичними засадами, а також впливом на світове регулювання.

"Багато країн світу хочуть зблизитися з нашим союзом", — додав він, підкресливши зростаючу роль ЄС на глобальній арені.

Ідея приєднання Канади до Європи поки що залишається суто теоретичною, проте заяви європейських лідерів вже викликали жваву дискусію щодо можливих стратегічних альянсів за межами континенту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна отримала від Європейського Союзу умови вступу за останніми трьома переговорними кластерами, завершивши формування повного пакета вимог на шляху до членства. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Брюсселі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини