Цього точно ніхто не очікував: яка країна може приєднатися до ЄС

На конференції "Європа-2026" у Берліні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро зробив несподівану заяву: Канада потенційно могла б стати членом Європейського Союзу. Як повідомляє Politico, Барро наголосив, що в умовах зростання геополітичної напруженості ЄС активно залучає партнерів за межами Європи.

"Сьогодні дев'ять країн офіційно є кандидатами на вступ до ЄС. До них можуть приєднатися й інші. Ісландія – за кілька тижнів чи місяців. А може, і Канада – у якийсь момент", – заявив французький дипломат.

Він уточнив, що не йдеться про конкретну політичну ініціативу, а скоріше про демонстрацію прагнення ЄС стати "третьою наддержавою", здатною балансувати суперництво між США та Китаєм.

Раніше того ж дня колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб запропонував прем'єр-міністру Канади Марку Карні замислитися над вступом до ЄС, що підігріло інтерес до теми.

Барро зазначив, що привабливість Європи для багатьох країн пояснюється не лише економічною потужністю, а й демократичними засадами, а також впливом на світове регулювання.

"Багато країн світу хочуть зблизитися з нашим союзом", — додав він, підкресливши зростаючу роль ЄС на глобальній арені.

Ідея приєднання Канади до Європи поки що залишається суто теоретичною, проте заяви європейських лідерів вже викликали жваву дискусію щодо можливих стратегічних альянсів за межами континенту.

