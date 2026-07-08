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Slava Kot
Ева Зайончковская-Герник рвет флаг УПА
Во время дебатов в Европейском парламенте, посвященных Украине и ее европейской интеграции, польская евродепутат от правой партии "Конфедерация" Ева Зайончковская-Герник демонстративно разорвала флаг УПА. Свой поступок она объяснила протестом против возможного вступления Украины в Европейский Союз.
Ева Зайончковская-Герник подвергла резкой критике украинскую политику исторической памяти. Она заявила, что выступает против создания Национального пантеона Украины и обвинила украинские власти в якобы "героизации" деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.
В конце своего выступления Зайончковская-Герник демонстративно разорвала флаг УПА.
Примечательно, что Международный военный трибунал в Нюрнберге не признавал Организацию украинских националистов или Украинскую повстанческую армию преступными организациями. ОУН, УПА или их лидеры, в частности Степана Бандеры и Романа Шухевича, не были осуждены решениями трибунала.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили Украине ультиматум через УПА.
Также "Комментарии" писали, что историк Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины.