Евродепутат от Польши разорвала флаг УПА во время дебатов по Украине (ВИДЕО)

Ева Зайончковская-Герник рвет флаг УПА

Во время дебатов в Европейском парламенте, посвященных Украине и ее европейской интеграции, польская евродепутат от правой партии "Конфедерация" Ева Зайончковская-Герник демонстративно разорвала флаг УПА. Свой поступок она объяснила протестом против возможного вступления Украины в Европейский Союз.

Ева Зайончковская-Герник подвергла резкой критике украинскую политику исторической памяти. Она заявила, что выступает против создания Национального пантеона Украины и обвинила украинские власти в якобы "героизации" деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

"Прочь бандеровский нацизм – в Европейском парламенте я выступала против вступления Украины в ЕС и разорвала бандеровский флаг геноцида польских граждан. Сегодня Зеленский называет воинскую часть в честь героев УПА и строит государственный пантеон героев Бандеры. Если бы немцы назвали часть героями СС и установили памятники Гитлеру, пригласили ли вы их в ЕС? Нет. Вы бы назвали их неонацистами. И верно! Движение Украины в ЕС с геноцидом на флагах – это позор. Как поляки, мы никогда не должны соглашаться на вступление Украины в ЕС!" — заявила Зайончковская-Герник.

В конце своего выступления Зайончковская-Герник демонстративно разорвала флаг УПА.

Примечательно, что Международный военный трибунал в Нюрнберге не признавал Организацию украинских националистов или Украинскую повстанческую армию преступными организациями. ОУН, УПА или их лидеры, в частности Степана Бандеры и Романа Шухевича, не были осуждены решениями трибунала.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выставили Украине ультиматум через УПА.

Также "Комментарии" писали, что историк Вятрович ответил Польше на устрашение Бандерой и пророчества о поражении Украины.