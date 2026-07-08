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Євродепутатка від Польщі розірвала прапор УПА під час дебатів щодо України (ВІДЕО)

Польська євродепутатка Єва Зайончковська-Гернік звинуватила Київ у "неонацизмі" та демонстративно порвала прапор УПА.

8 липня 2026, 09:30
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Slava Kot

Під час дебатів у Європейському парламенті, присвячених Україні та її європейській інтеграції, польська євродепутатка від правої партії "Конфедерація" Єва Зайончковська-Гернік демонстративно розірвала прапор УПА. Свій вчинок вона пояснила протестом проти можливого вступу України до Європейського Союзу.

Євродепутатка від Польщі розірвала прапор УПА під час дебатів щодо України (ВІДЕО)

Єва Зайончковська-Гернік рве прапор УПА

Єва Зайончковська-Гернік різко розкритикувала українську політику історичної пам'яті. Вона заявила, що виступає проти створення Національного пантеону України та звинуватила українську владу у нібито "героїзації" діячів Організації українських націоналістів і Української повстанської армії.

"Геть бандерівський нацизм – у Європейському парламенті я виступала проти вступу України до ЄС та розірвала бандерівський прапор геноциду польських громадян. Сьогодні Зеленський називає військову частину на честь героїв УПА та будує державний пантеон героїв Бандери. Якби німці назвали частину героями СС та встановили пам'ятники Гітлеру, чи запросили б ви їх до ЄС? Ні. Ви б назвали їх неонацистами. І правильно! Рух України до ЄС з геноцидом на прапорах – це ганьба. Як поляки, ми ніколи не повинні погоджуватися на вступ України до ЄС!", — заявила Зайончковська-Гернік.

У кінці свого виступу Зайончковська-Гернік демонстративно розірвала прапор УПА.

Зауважимо, що Міжнародний військовий трибунал у Нюрнберзі не визнавав Організацію українських націоналістів або Українську повстанську армію злочинними організаціями. ОУН, УПА чи їх лідерів, зокрема Степана Бандери та Романа Шухевича, не було засуджено рішеннями трибуналу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі виставили Україні ультиматум через УПА.

Також "Коментарі" писали, що історик В’ятрович відповів Польщі на залякування Бандерою та пророцтва про поразку України.



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Джерело: https://x.com/EwaZajaczkowska/status/2074567547236605983
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