Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага совершил визит в Россию, где стоя на Красной площади в Москве просил прощения за якобы существующую на Западе русофобию. По его словам, главной причиной его визита в РФ стала попытка поблагодарить Россию за освобождение от фашизма.



Любош Блага. Фото из открытых источников

Словацкий депутат Любош Блага, также являющийся помощником премьер-министра Роберта Фицо, прилетел в Москву, где записал видео в около Кремля.

"Привет из Москвы, друзья. Россия все еще красивая, мудрая, передовая. Я приехал поблагодарить за освобождение от фашизма. И извиняться за русофобию на Западе", — сказал Блага.

Впоследствии депутат Европарламента дал интервью российским пропагандистским СМИ, где раскритиковал подход европейских стран к войне в Украине, назвав его русофобским, а также призвал не требовать поражения Москвы.

"Русофобия в Европе не имеет здравого смысла, европейские страны должны понимать, что стремиться нанести поражение России означает вести ядерную войну, а это самоубийственно", — заявил словацкий депутат.

Также Любош Блага говорит на необходимости Европейского Союза возобновить отношения с Россией по диалогу по научным и культурным вопросам. Кроме того, он настаивает, что после этого ЕС может перейти и на политический уровень сотрудничества с РФ.

Это не в первый раз Блага выражает свою приязнь России. В 2020 году против депутата возбудили уголовное дело за фото с серпом и молотом.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поехать к Путину и призвал не быть русофобами.

Также "Комментарии" писали о попытке РФ "наказать" депутатов Австралии за русофобию.

