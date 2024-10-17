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Slava Kot
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага совершил визит в Россию, где стоя на Красной площади в Москве просил прощения за якобы существующую на Западе русофобию. По его словам, главной причиной его визита в РФ стала попытка поблагодарить Россию за освобождение от фашизма.
Любош Блага. Фото из открытых источников
Словацкий депутат Любош Блага, также являющийся помощником премьер-министра Роберта Фицо, прилетел в Москву, где записал видео в около Кремля.
Впоследствии депутат Европарламента дал интервью российским пропагандистским СМИ, где раскритиковал подход европейских стран к войне в Украине, назвав его русофобским, а также призвал не требовать поражения Москвы.
Также Любош Блага говорит на необходимости Европейского Союза возобновить отношения с Россией по диалогу по научным и культурным вопросам. Кроме того, он настаивает, что после этого ЕС может перейти и на политический уровень сотрудничества с РФ.
Это не в первый раз Блага выражает свою приязнь России. В 2020 году против депутата возбудили уголовное дело за фото с серпом и молотом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность поехать к Путину и призвал не быть русофобами.
Также "Комментарии" писали о попытке РФ "наказать" депутатов Австралии за русофобию.
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