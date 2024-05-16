Евроинтеграции конец: стало известно, какое решение примет ЕС по Грузии

Европейский Союз, скорее всего, заморозит заявку Грузии на вступление, если закон о "Прозрачности иностранного влияния", аналогичный российскому закону об "иноагентах", вступит в силу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило издание "Financial Times", со ссылкой на трех неназванных европейских чиновников.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Решение ЕС о начале переговоров о вступлении, предположительно, будет отложено на неопределенный срок, заявили собеседники издания.

Окончательное голосование правящего большинства ожидается в ближайшие недели, когда президент Грузии Саломе Зурабишвили откажется подписать закон, как обещала ранее, и вернет его в парламент.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года через несколько недель после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и получила статус кандидата в декабре того же года.

Следующим шагом для Европейской комиссии является официальная рекомендация правительствам ЕС относительно начала переговоров о членстве. Брюссель четко дал понять, что, если закон об "иноагентах" примут, комиссия не будет делать эту рекомендацию, сообщили европейские чиновники.

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Также издание "Комментарии" сообщало – более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. По мнению евродепутатов, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах, инициированного правящей пророссийской политсилой "Грузинская мечта", вышли за пределы дозволенного. Могут ли перед Грузией зажечь красный свет на пути к ее членству в ЕС? Если это случится – что может произойти в самой Грузии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



