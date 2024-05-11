Белый дом снова предупредил власти Грузии: что заявили у Байдена

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан повторил предупреждение для грузинских властей из-за закона об "иноагентах", подчеркнув, что Вашингтон считает его неприемлемым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Джейк Салливан опубликовал в своем Twitter.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Мы глубоко обеспокоены демократическим откатом в Грузии. Перед грузинскими депутатами стоит критически важный выбор – поддержать евроатлантические стремления грузинского народа или принять закон об "иноагентах" в стиле Кремля, который противоречит демократическим ценностям", – заявил Джейк Салливан.

Советник по нацбезопасности добавил, что риторика и действия правящей партии "Грузинская мечта" в последнее время противоречат стремлениям грузинских граждан и направлены на то, чтобы отвернуть их от США и Европы.

"Мы стоим рядом с грузинским народом", – добавил советник главы Белого дома.

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