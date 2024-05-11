Белый дом снова предупредил власти Грузии: что заявили у Байдена

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан повторил предупреждение для грузинских властей из-за закона об "иноагентах", подчеркнув, что Вашингтон считает его неприемлемым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Джейк Салливан опубликовал в своем Twitter.
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
Советник по нацбезопасности добавил, что риторика и действия правящей партии "Грузинская мечта" в последнее время противоречат стремлениям грузинских граждан и направлены на то, чтобы отвернуть их от США и Европы.
Читайте также на портале "Комментарии" — более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. По мнению евродепутатов, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах, инициированного правящей пророссийской политсилой "Грузинская мечта", вышли за пределы дозволенного. Могут ли перед Грузией зажечь красный свет на пути к ее членству в ЕС? Если это случится – что может произойти в самой Грузии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!