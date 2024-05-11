logo

BTC/USD

60821.69

ETH/USD

2906.89

LTC/USD

80.85

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Белый дом снова предупредил власти Грузии: что заявили у Байдена
commentss НОВОСТИ Все новости

Белый дом снова предупредил власти Грузии: что заявили у Байдена

Джейк Салливан заявил, что США глубоко обеспокоены демократическим откатом в Грузии

сегодня, 11:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан повторил предупреждение для грузинских властей из-за закона об "иноагентах", подчеркнув, что Вашингтон считает его неприемлемым. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Джейк Салливан опубликовал в своем Twitter.

Белый дом снова предупредил власти Грузии: что заявили у Байдена

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Мы глубоко обеспокоены демократическим откатом в Грузии. Перед грузинскими депутатами стоит критически важный выбор – поддержать евроатлантические стремления грузинского народа или принять закон об "иноагентах" в стиле Кремля, который противоречит демократическим ценностям", – заявил Джейк Салливан.

Советник по нацбезопасности добавил, что риторика и действия правящей партии "Грузинская мечта" в последнее время противоречат стремлениям грузинских граждан и направлены на то, чтобы отвернуть их от США и Европы.

"Мы стоим рядом с грузинским народом", – добавил советник главы Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — более 30 депутатов Европарламента призвали вице-президента Еврокомиссии и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. По мнению евродепутатов, попытки заставить замолчать мирных демонстрантов и применить силу в процессе принятия российского аналога закона об иноагентах, инициированного правящей пророссийской политсилой "Грузинская мечта", вышли за пределы дозволенного. Могут ли перед Грузией зажечь красный свет на пути к ее членству в ЕС? Если это случится – что может произойти в самой Грузии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/JakeSullivan46/status/1789098646232871329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1789098646232871329%7Ctwgr%5Edbe5d64e75c0d2d9f5d29e0846b576eed1f2c857%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости