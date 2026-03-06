Еврокомиссар по обороне и космосу срочно прибыл в Польшу: что будет просить для Украины

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс 6 марта прибыл в Варшаву с так называемым "ракетным туром", главной целью которого является обеспечение долгосрочных поставок ракет для противовоздушной обороны Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с министром обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

Андрюс Кубилюс. Фото: из открытых источников

По словам Кубилюса, старт тура именно из Польши не случайен. Он подчеркнул, что эта страна играет ключевую роль в будущем европейской обороны, развитии оборонной промышленности Европы и потенциальном производстве ракет.

"Я объявил об этом "ракетном туре" еще несколько месяцев назад. Польша является стратегически важным государством для развития оборонной индустрии Европы и производства ракет", – отметил еврокомиссар.

Он также сообщил, что Европейский Союз готовит масштабную финансовую поддержку Украине. Речь идет о ссуде, из которой около 60 млрд евро в 2026-2027 годах могут быть направлены на усиление обороноспособности страны.

Среди главных приоритетов финансирования – ракеты для систем ПВО, беспилотники и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм увеличенной дальности. В то же время именно ракеты остаются самым сложным направлением из-за ограниченных производственных возможностей.

Кубилюс напомнил, что только в течение 2025 года Россия совершила около 2000 ракетных атак по Украине, из которых около 900 были баллистическими. Именно такие ракеты тяжелее всего перехватывать.

Для борьбы с ними эффективно используются системы MIM-104 Patriot, однако потребность в ракетах к ним очень высока.

"Лишь на четыре месяца зимнего периода Украине понадобилось около 700 ракет типа PAC-2 и PAC-3 для Patriot. Это примерно тот объем, который американские производители способны изготовить через год", – отметил еврокомиссар.

По его оценкам, для эффективной защиты неба Украине необходимо не менее 2000 ракет в год. В ЕС признают, что на фоне новых глобальных угроз, включая напряжение на Ближнем Востоке, вопрос резкого увеличения производства систем ПВО и противобаллистических ракет становится для Европы критически важным.

