Єврокомісар з оборони та космосу терміново прибув до Польщі: що буде просити для України

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс 6 березня прибув до Варшава з так званим "ракетним туром", головною метою якого є забезпечення довгострокових поставок ракет для протиповітряної оборони України. Про це він заявив під час спільної пресконференції з міністром оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Андрюс Кубілюс. Фото: з відкритих джерел

За словами Кубілюса, старт туру саме з Польщі не є випадковим. Він підкреслив, що ця країна відіграє ключову роль у майбутньому європейської оборони, розвитку оборонної промисловості Європи та потенційному виробництві ракет.

"Я оголосив про цей “ракетний тур” ще кілька місяців тому. Польща є стратегічно важливою державою для розвитку оборонної індустрії Європи та виробництва ракет", – зазначив єврокомісар.

Він також повідомив, що Європейський Союз готує масштабну фінансову підтримку для України. Йдеться про позику, з якої близько 60 млрд євро у 2026-2027 роках можуть бути спрямовані на посилення обороноздатності країни.

Серед головних пріоритетів фінансування – ракети для систем ППО, безпілотники та артилерійські боєприпаси калібру 155 мм збільшеної дальності. Водночас саме ракети залишаються найскладнішим напрямком через обмежені виробничі можливості.

Кубілюс нагадав, що лише протягом 2025 року Росія здійснила майже 2000 ракетних атак по Україні, з яких близько 900 були балістичними. Саме такі ракети найважче перехоплювати.

Для боротьби з ними ефективно використовуються системи MIM-104 Patriot, однак потреба в ракетах до них надзвичайно висока.

"Лише на чотири місяці зимового періоду Україні знадобилося близько 700 ракет типу PAC-2 та PAC-3 для Patriot. Це приблизно той обсяг, який американські виробники здатні виготовити за рік", – зазначив єврокомісар.

За його оцінками, для ефективного захисту неба Україні необхідно щонайменше 2000 ракет щороку. У ЄС визнають, що на тлі нових глобальних загроз, зокрема напруження на Близькому Сході, питання різкого збільшення виробництва систем ППО та протибалістичних ракет стає для Європи критично важливим.

