Еврокомиссия хочет наказать Венгрию, но Орбан может этого избежать

Европейская комиссия в начале декабря должна вынести решение по коррупции в верхушке Венгрии, к которой принадлежит премьер-министр страны Виктор Орбан, но план наказания может провалиться. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

ЕС в 2021 году создал механизм, по которому страны, принадлежащие к Европейскому Союзу, могут быть наказаны за коррупционные действия. Впервые этот механизм применим к Венгрии. Виктору Орбану дали два месяца на возможность привести все дела страны в правильное русло, а также ЕС заморозило выплаты для Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро.

Немецкое издание отмечает, что для принятия такого решения необходимо квалифицированное большинство. Это означает, что необходимое решение поддержало минимум 15 стран ЕС и 65% населения организации.

Один из дипломатов отмечает, что Европейский Союз, возможно, не сможет наказать Орбана.

"Я не вижу необходимого квалифицированного большинства стран, чтобы наказать Венгрию", — сообщил дипломат ЕС для Spiegel, пожелавший остаться анонимным.

Немецкое издание объясняет, почему ЕС не сомневается в том, что руководство в Венгрии коррумпировано, но может не наказать Орбана.

По словам чиновника, большинство в Брюсселе готово простить премьер-министру Венгрии, если тот выполнит необходимые условия. К этим условиям следует провести реформы, а также создать службу по борьбе с коррупцией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан выступил с заявлением о необходимости готовиться к затяжной войне.

Также "Комментарии" писали об украинском тренере венгерского происхождения, который раскритиковал Виктора Орбана , пожелал, чтобы Венгрию исключили из ЕС.









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