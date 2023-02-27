Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по поиску похищенных россиянами украинских детей

Европейская комиссия и Польша начинают инициативу по поиску украинских детей, которых российские военные незаконно вывезли с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

"По оценкам, с начала вторжения российские войска отправили тысячи украинских детей в Россию. Похищение украинских детей — это большая социальная проблема, трагедия и преступление", — сказала Спинант.

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"Именно поэтому вместе с Польшей мы запускаем эту инициативу при поддержке агентств ООН. Цель — объединить силы для сбора доказательств, чтобы найти похищенных детей, а ответственные за преступления были привлечены к ответственности", — добавила пресс-секретарь.

Она отметила, что подробная информация об инициативе будет представлена через несколько дней.

Стоит напомнить, в новом пакете санкций введены ограничения против лиц, причастных к похищению украинских детей и вывозу их в Россию.

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