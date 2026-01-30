Еврокомиссия начинает расследование действий Фицо: что стало последней каплей

Европейская комиссия инициировала официальное расследование в отношении Словакии в связи с ликвидацией правительством Роберта Фицо национального бюро по защите обличителей.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

В рамках очередного конфликта с Братиславой о соблюдении принципов верховенства права Брюссель подверг критике словацкое правительство. Об этом сообщает Politico.

В частности, Еврокомиссия считает проблемной инициативу заменить независимое бюро новой структурой, руководство которой будет назначаться по политическим решениям.

"Комиссия считает, что этот закон нарушает правила ЕС", — говорится в официальной позиции ЕК.

Решение Брюсселя было принято на фоне усиленного давления со стороны европейских переговорщиков и общественных организаций. Они призывают ЕС активнее реагировать на действия правительства Фицо, рассматриваемые как наступление на независимые институты. Говорят также о подозрениях по поводу возможных злоупотреблений аграрными фондами Евросоюза.

Руководитель бюро защиты информаторов Зузана Длугошова заявила, что неоднократно предостерегала словацкие власти: предложенные изменения не соответствуют европейскому законодательству.

"Если бы учли мнение экспертов, Словакия могла бы избежать процедуры нарушения ЕС. Однако мы считаем, что сам этот процесс может способствовать более профессиональной и содержательной дискуссии о том, как правильно организовать защиту информаторов в Словакии", — подчеркнула она.

Еврокомиссия предоставила Братиславе месяц для предоставления официального ответа на замечания. При отсутствии удовлетворительной реакции возможно дальнейшее обострение процедуры, что в перспективе может привести к сокращению финансирования Словакии из бюджета ЕС.

После возвращения Роберта Фицо к власти в 2023 году, когда он возглавил правительство уже в четвертый раз, его политическая сила начала демонтаж ряда антикоррупционных механизмов. В частности, была ликвидирована Специальная прокуратура, которая расследовала резонансные коррупционные дела, а также расформировано элитное полицейское подразделение NAKA, ответственное за борьбу с организованной преступностью.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг резкой критике Европейский Союз , заявив, что блок демонстрирует бездействие и не способен принимать эффективные решения. По его словам, ЕС "в совершенстве умеет только ненавидеть россиян", однако не способен координировать общую политику или оборону, а конкурентоспособность Европы постепенно снижается.