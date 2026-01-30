Єврокомісія розпочинає розслідування дій Фіцо: що стало останньою краплею

Європейська комісія ініціювала офіційне розслідування щодо Словаччини у зв’язку з ліквідацією урядом Роберта Фіцо національного бюро із захисту викривачів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

У межах чергового конфлікту з Братиславою щодо дотримання принципів верховенства права Брюссель розкритикував словацький уряд. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, Єврокомісія вважає проблемною ініціативу замінити незалежне бюро новою структурою, керівництво якої призначатиметься за політичними рішеннями.

"Комісія вважає, що цей закон порушує правила ЄС", — зазначено в офіційній позиції ЄК.

Рішення Брюсселя було ухвалене на тлі посиленого тиску з боку європейських парламентарів та громадських організацій. Вони закликають ЄС активніше реагувати на дії уряду Фіцо, які розглядають як наступ на незалежні інституції. Говорять також про підозри щодо можливих зловживань аграрними фондами Євросоюзу.

Очільниця бюро захисту інформаторів Зузана Длугошова заявила, що неодноразово застерігала словацьку владу: запропоновані зміни не відповідають європейському законодавству.

"Якби врахували думку експертів, Словаччина могла б уникнути процедури порушення ЄС. Проте ми вважаємо, що сам цей процес може сприяти більш професійній і змістовній дискусії про те, як слід правильно організувати захист інформаторів у Словаччині", — наголосила вона.

Єврокомісія надала Братиславі місяць для надання офіційної відповіді на зауваження. У разі відсутності задовільної реакції можливе подальше загострення процедури, що в перспективі може призвести до скорочення фінансування Словаччини з бюджету ЄС.

Після повернення Роберта Фіцо до влади у 2023 році, коли він очолив уряд уже вчетверте, його політична сила почала демонтаж низки антикорупційних механізмів. Зокрема, було ліквідовано Спеціальну прокуратуру, яка розслідувала резонансні корупційні справи, а також розформовано елітний поліцейський підрозділ NAKA, відповідальний за боротьбу з організованою злочинністю.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував Європейський Союз, заявивши, що блок демонструє бездіяльність і не здатний ухвалювати ефективні рішення. За його словами, ЄС "досконало вміє лише ненавидіти росіян", проте не здатен координувати спільну політику чи оборону, а конкурентоспроможність Європи поступово знижується.