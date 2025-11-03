Одна страна получила ужасную оценку: Еврокомиссия подготовила отчет по странам-кандидатам на вступление в ЕС

Европейская комиссия 4 ноября представит ежегодный отчет о прогрессе стран-кандидатов на пути вступления в Европейский Союз. В документе, по предварительным данным журналиста "Радио Свобода" по Европе Рикарда Йозвяка, Украина получит положительную оценку наряду с Молдовой, Черногорией и Албанией.

Членство Украины в Европейском Союзе. Фото из открытых источников

Рикард Йозвяк в соцсети X сообщил, что оценка Еврокомиссии в этом году в целом благоприятна для четырех стран, включая Украину.

"Еврокомиссия опубликует свой ежегодный отчет о странах-кандидатах и их прогрессе до вступления в Европейский Союз завтра. Оценки: преимущественно положительные: Молдова, Украина, Черногория, Албания", — сообщил Йозвяк.

В то же время, Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Косово получили средние оценки, тогда как ситуацию с Грузией охарактеризовали как "ужасную".

Отчет Еврокомиссии определяет уровень соответствия стран-кандидатов европейским критериям демократии, верховенства права, борьбе с коррупцией и экономическим реформам. Для Украины положительная оценка означает подтверждение выполнения ключевых рекомендаций, что открывает путь к следующему этапу переговоров по присоединению к ЕС.

Однако, несмотря на положительные выводы Еврокомиссии, окончательное решение о начале переговоров должен быть принят Советом ЕС единогласно. Основным препятствием остается позиция Венгрии, которая блокирует продвижение Украины, ссылаясь на "нерешенные вопросы" в двусторонних отношениях.

