Київ звернувся з важливим закликом до Брюсселя щодо членства в ЄС

Кравцев Сергей
Глава Урядового офісу з координації європейської інтеграції Олександр Ільков заявив, що Україна очікує на реакцію Євросоюзу щодо здійснених реформ і закликає розпочати неофіційний переговорний процес, незважаючи на вето угорського прем'єра Віктора Орбана. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Ількова у виступі на Accession Exchange Forum у Києві.
Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел
Ільков наголосив, що Україна продовжує технічну підготовку до переговорів, незважаючи на те, що Угорщина блокує юридичне рішення про їх початок.
При цьому він нагадав, що роботу з кластерами 1, 2 і 6 вже завершено.
Олександр Ільков зазначив, що уряд налаштований продовжувати рух до вступу, незважаючи на перепону, якою є угорське вето. Для цього він пропонує запровадити новий елемент вступного процесу, який зближуватиме Україну та ЄС ще до офіційного відкриття переговорів – формат неофіційних консультацій, у яких Україна та ЄС можуть просуватися шляхом переговорів.
