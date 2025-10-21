Київ звернувся з важливим закликом до Брюсселя щодо членства в ЄС

Глава Урядового офісу з координації європейської інтеграції Олександр Ільков заявив, що Україна очікує на реакцію Євросоюзу щодо здійснених реформ і закликає розпочати неофіційний переговорний процес, незважаючи на вето угорського прем'єра Віктора Орбана. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Ількова у виступі на Accession Exchange Forum у Києві.

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

Ільков наголосив, що Україна продовжує технічну підготовку до переговорів, незважаючи на те, що Угорщина блокує юридичне рішення про їх початок.

"До кінця року Україна буде абсолютно готова до відкриття всіх шести кластерів", – запевнив голова Урядового офісу.

При цьому він нагадав, що роботу з кластерами 1, 2 і 6 вже завершено.

"Ми наближаємося до моменту, де передбачуваність наших партнерів абсолютно необхідна. Ми не просимо про поступки. Наш запит — передбачуваність. Нам потрібна дорожня карта, де певний досягнутий прогрес призводить до певних рішень", — пояснив він.

Олександр Ільков зазначив, що уряд налаштований продовжувати рух до вступу, незважаючи на перепону, якою є угорське вето. Для цього він пропонує запровадити новий елемент вступного процесу, який зближуватиме Україну та ЄС ще до офіційного відкриття переговорів – формат неофіційних консультацій, у яких Україна та ЄС можуть просуватися шляхом переговорів.

"Ми розуміємо, що консультації залишаються неформальними і не можуть замінити переговорні процедури", – наголосив Олександр Ільков.

