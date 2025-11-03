Одна країна отримала жахливу оцінку: Єврокомісія підготувала звіт щодо країн-кандидатів на вступ до ЄС

Європейська комісія 4 листопада представить щорічний звіт щодо прогресу країн-кандидатів на шляху до вступу в Європейський Союз. У документі, за попередніми даними журналіста "Радіо Свобода" з питань Європи Рікарда Йозвяка, Україна отримає позитивну оцінку поряд із Молдовою, Чорногорією та Албанією.

Рікард Йозвяк у соцмережі X повідомив, що оцінювання Єврокомісії цього року загалом сприятливе для чотирьох країн, включно з Україною.

"Єврокомісія опублікує свій щорічний звіт про країни-кандидати та їх прогрес до вступу у Європейський Союз завтра. Оцінки: переважно позитивні: Молдова, Україна, Чорногорія, Албанія", — повідомив Йозвяк.

Водночас Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово отримали середні оцінки, тоді як ситуацію з Грузією охарактеризували як "жахливу".

Звіт Єврокомісії визначає рівень відповідності країн-кандидатів європейським критеріям демократії, верховенства права, боротьби з корупцією та економічних реформ. Для України позитивна оцінка означає підтвердження виконання ключових рекомендацій, що відкриває шлях до наступного етапу переговорів про приєднання до ЄС.

Однак, попри позитивні висновки Єврокомісії, остаточне рішення про початок переговорів має ухвалити Рада ЄС одноголосно. Наразі основною перешкодою залишається позиція Угорщини, яка блокує просування України, посилаючись на "невирішені питання" у двосторонніх відносинах.

