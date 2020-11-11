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Еврокомиссия создает Союз здравоохранения ЕС

Многие реформы коснутся Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA)

сегодня, 18:20
Автор:

Татьяна Лозовенко

Европейская комиссия выдвинула ряд предложений по укреплению системы охраны здоровья в ЕС, а также по усилению готовности к кризисам. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 11 ноября.

Еврокомиссия создает Союз здравоохранения ЕС

Фото: Fin-Journal

"Наша цель — защитить здоровье всех граждан Европы. Пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость большей координации в ЕС, более устойчивых систем здравоохранения и лучшей подготовки к будущим кризисам. Мы меняем способ устранения трансграничных угроз здоровью. Сегодня мы начинаем строить Союз здравоохранения ЕС, чтобы защитить граждан высококачественной помощью в кризисных ситуациях, и вооружить Союз и его государства-члены для предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения, которые затрагивают всю Европу", — сообщила она в заявлении на сайте Европейской комиссии.

Как отметили в ЕК, многие реформы коснутся Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

"Сегодня мы делаем большой и значимый шаг к созданию Союза здравоохранения ЕС. Мы укрепляем наше общее антикризисное управление, чтобы подготовиться к серьезным трансграничным угрозам здоровью и отреагировать на них”, — заявила Маргаритис Схинас, вице-президент по продвижению европейского образа жизни.

Для реализации проекта Еврокомиссия предлагает ввести новый Регламент о серьезных трансграничных угрозах здоровьюПланируется усилить полномочия Европейского агентства по лекарственным средствам. Кроме того, комиссия создаст в конце 2021 года Управление по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) и сформирует декларацию по реагированию на чрезвычайные ситуации в ЕС.

"Это будет значительным изменением для способности коллективного реагирования. Союз здравоохранения ЕС направлен на совместную подготовку к общим угрозам здоровью и противодействие им. Нам нужно сделать это, чтобы оправдать ожидания наших граждан”, — заявила Стелла Кириакидес, комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

Напомним, в сентябре этого года Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение сформировать Союз здравоохранения ЕС.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в декабре Еврокомиссия представит обновленную программу борьбы с терроризмом.




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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2041
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