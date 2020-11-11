Еврокомиссия создает Союз здравоохранения ЕС

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Татьяна Лозовенко
Европейская комиссия выдвинула ряд предложений по укреплению системы охраны здоровья в ЕС, а также по усилению готовности к кризисам. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 11 ноября.
Фото: Fin-Journal
Как отметили в ЕК, многие реформы коснутся Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).
"Сегодня мы делаем большой и значимый шаг к созданию Союза здравоохранения ЕС. Мы укрепляем наше общее антикризисное управление, чтобы подготовиться к серьезным трансграничным угрозам здоровью и отреагировать на них”, — заявила Маргаритис Схинас, вице-президент по продвижению европейского образа жизни.
Для реализации проекта Еврокомиссия предлагает ввести новый Регламент о серьезных трансграничных угрозах здоровью. Планируется усилить полномочия Европейского агентства по лекарственным средствам. Кроме того, комиссия создаст в конце 2021 года Управление по реагированию на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) и сформирует декларацию по реагированию на чрезвычайные ситуации в ЕС.
Напомним, в сентябре этого года Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение сформировать Союз здравоохранения ЕС.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в декабре Еврокомиссия представит обновленную программу борьбы с терроризмом.
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